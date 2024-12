Ovo decenijama niko nije uspeo! Jokić UBACIO 104 POENA ZA 24 SATA - svi pričaju o njegovom podvigu

Čudesni Nikola Jokić odigrao je fantastičan meč protiv Atlante.

Denver je slavio rezultatom 141:111, a Jokić je utakmicu završio sa 48 poena, 14 skokova i osam asistencija.

Podsetimo, u noći između subote i nedelje ubacio je 56 poena ekipi Vašingtona, a dan kasnije zatrpao je koš Hoksa.

Za 24 sata ukupno je ubacio 104 poena!

Nikola je postao tek drugi igrač u istoriji NBA lige koji je imao dve uzastopne utakmice sa 45+ poena, 10 skokova i pet asistencija.

Pre Nikole to je uspeo legendarni Volt Čemberlen davne 1963. godine.

Nikola Jokic has 104 PTS in his last 2 games.



The only center to ever score more over a two game span was Wilt Chamberlain. pic.twitter.com/7RkmiOlC9I