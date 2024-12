'ON JE KRETEN! REKAO SAM MU DA ĆU GA PRETUĆI!' Jokića trener gnusno vređao zbog kilaže, Nikolin otac Branislav mu žestoko zapretio!

Nikola Jokić jedan je od najboljih košarkaša na svetu, kako trenutno, tako i u istoriji, a iz dana u dan to dokazuje svojim bravurama na terenu. Novinar Majk Singer je u svojoj knjizi o Jokiću "Why so serious" ("Zašto tako ozbiljno") izneo niz zanimljivih i nepoznatih anegdota o srpskom košarkašu.

Razgovarao je sa Isidorom Rudićem, prvim Nikolinim trenerom i sa njegovim ocem Branislavom Jokićem, otkrio je kako je Džoker mogao da stigne u Partizan da je jedan trener crno-belih imao malo više sluha, ali i još mnogo toga zanimljivog poput jedne situacije koja se desila kad je Nikola imao 15 godina.

- Tokom te sezone, Jokić je čekao da ostane poslednji u svlačionici. Tek pošto bi se svi njegovi saigrači zaputili u salu, on bi se presvukao u košarkaški dres. Jokić je tada imao 15 godina. Nije teško zamisliti kako se pubertet, podivljali hormoni i svest o izgledu tela ušunjavaju u njegovu samosvest. Fizički je počeo kasno da se razvija - spominje se u knjizi, a zatim dodaje:

- Pred domaću utakmicu te sezone, prema Isidorovim rečima, jedan pomoćni trener je preterao. Dok se Jokić presvlačio pred utakmicu, trener se rugao njegovom telu i zadirkivao ga zbog toga. 'Sise i pekara', rekao mu je. Jokić je napustio svlačionicu i sa suzama u očima krenuo ka klupi. Kada je Isidor saznao šta se dogodilo, proključao je. Zabranio je tom pomoćnom treneru da ulazi u svlačionicu i da komunicira sa Jokićem.

Sve ovo je stiglo do Jokićevog oca Branislava koji je poludeo.

- On je kreten. Zbog tog ismevanja sklonio sam Nikolu od njega, zadirkivao ga je. Rekao sam mu da ću ga pretući ako nastavi sa tim glupostima. Godinama kasnije se u medijima hvalio da je bio Nikolin prvi trener i tada sam mu rekao da ne spominje moju porodicu više u javnosti.

Knjiga o Nikoli Jokiću je već puštena u prodaju u Americi. Očekuje se da će biti u prodaji i u Srbiji uskoro.

Autor: Dubravka Bošković