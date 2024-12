Adetokumbo: Voleo bih da je atmosfera u NBA ista kao u Evropi, ali to je nerealno

Janis Adetokumbo izrazio je želju da atmosfera u Americi, a posebno na Kup turniru, bude slična onoj na Fajnal foru Evrolige.

Janis je nakon polufinala NBA kupa u kojem je njegov Milvoki pobedio Atlantu upitan da uporedi atmosferu toga turnura u Las Vegasu sa onom koju je doživeo prošle sezone na Fajnal-foru Evrolige u Berlinu. On je objasnio neke razlike i sličnosti dva takmičenja.

- To je bio moj prvi Fajnal for. Očigledno je da je atmosfera u Evropi malo drugačija sa navijačima Olimpijakosa , Panatinaikosa , Fenerbahčea i Real Madrida - rekao je Adetokumbo i dodao:

🧨🤔 Is Euroleague atmosphere the best in the world? pic.twitter.com/CNTQPkOkL2