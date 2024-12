Nikola Jokić sprečio bruku Denvera: Nova brutalna partija Srbina za nestvaran preokret Nagetsa (VIDEO)

Dame i gospodo - Nikola Jokić! Ovako igra pravi MVP NBA lige! Srpski centar odigrao je još jednu maestralnu partiju i uz tripl-dabl učinak (27 poena, 13 skokova i deset asistencija) sprečio je bruku Denver Nagetsa protiv drugog najslabijeg tima NBA lige, Nju Orleans Pelikansa, te je četa Majka Melouna posle produžetka slavila sa 132:129.

Pelikansi su pred ovaj meč imali skor 5-24 i brojne povređene igrače, ali su konstantno vodili sve do poslednje četvrtine, a najveća prednost bila je plus 17 (91:74). Ipak, na krilima maestralnog Jokića Denver je stigao do izjednačenja, a u produžetku i potpunog preokreta.

Najefikasniji igrači Denver Nagetsa bili su Nikola Jokić i Džamal Marej. Jokić je, kao što smo već naveli, ostvario impresivan tripl-dabl učinak sa 27 poena, 13 skokova i deset asistencija za 41 minut, dok je Marej dodao 27 poena, osam skokova i četiri asistencije.

Kod Nju Orleansa bolji od ostalih bili su Hokins sa 25 i Mekolum sa 24 poena.

