KIRJOS SE PRISETIO ERE KADA JE DOMINIRALA VELIKA ČETVORKA: Jedne godine na Australijan openu video sam Đokovića i ekipu, samo sam pomislio...

Vratio se Nik Kirjos nedavno na teren posle dve godine pauze zbog povrede i zaigrao je u Brizbejnu, mada je vrlo brzo ispao sa pomenutog turnira!

Naredni je Australijan open, mada je i sam Nik svestan da se trentuno nalazi u grupi onih lošijih igrača kada je u pitanju žreb. To je jasno stavio do znanja, a zatim se prisetio ere u kojoj su domonirali Novak Đoković, Rafael Nadal, Rodžer Federer i Endi Mari.

Tačnije, Kirjos je priznao da u takvoj konkurenciji mnogi, pa ni on, nisu mogli ni da razmišljaju o završnici Grend slemova.

- Razgovarao sam sa nekim nedavno. Sećam se da sam dolazio do četvrtog kola i četvrtfinala na Grend Slemovima i bio sam, bez sumnje, najgori igrač na žrebu. Jedne godine na Australijan openu, bio sam u četvrtom kolu, a onda su tu bili ti četiri momka: Federer, Nadal, Đoković, Mari, svi u svom vrhuncu. Zatim Vavrinka u svom vrhuncu, Čilić u svom vrhuncu, Monfis, Conga, Gaske, Berdih, Del Potro, Nišikori. I pomislio sam, na***ao sam - rekao je Kirjos i dodao:

- Taj period je bio kao, znao sam da neću pobediti. Igrao sam protiv Marija u četvrtom kolu toliko puta i stalno gubio, a sada mislim da je dobra prilika. Osećao sam da mogu da pobedim, ali nikada nisam imao osećaj da mogu da osvojim GS. Ne sa ta četiri momka u svom vrhuncu. To je bilo nemoguće.

Nastavio je Nik da govori o ovoj temi.

- Kako ćeš pobediti njih trojicu ili četvoricu da bi osvojio? To je nemoguće. Nikome to nije pošlo za rukom. Kao što je Nalbandijan jednom to uradio na Mastersu. Nikome nije uspelo na GS. Pa, onda moraš da prođeš nekog u četvrtom kolu, kao što je Nišikori. I to je nemoguće. Da, to je šala. Sećam se tih dana, bio sam kao, ako dođeš do četvrtog kola, to je bila neverovatna nedelja. Bilo je kao, dao sam najbolje što sam mogao. Ludo.



Autor: Jovana Nerić