Detalji povrede Nikole Jokića! Navijači Denvera su posle 24 sata konačno dobili najbitnije vesti

Zabrinuli su se navijači Denver Nagetsa kada u timu u noći između srede i četvrtka u okršaju sa Hjuston Roketsima (poraz 128:108) nije bilo Nikole Jokića. Prve informacije bile su neodređene, spekulisalo se o stepenu njegove povrede...

Dan kasnije stižu dobre vesti pošto je prema zvaničnim informacijama srpski centar doživeo uganuće desnog lakta i već sada je na listi košarkaša koji bi mogli da zaigraju u narednom meču.

Njegov status za duel protiv Majami Hita je upitan, a možda je za sve u sastavu bolje da Jokić ne rizikuje mnogo ako povreda ne bude kompletno zalečena.

𝑵𝑬𝑾𝑺: Nikola Jokic has a right elbow sprain and is questionable for tomorrow at Heat



Jokic was a late scratch and didn’t play last night vs. Rockets pic.twitter.com/Tu5Z8t3THv