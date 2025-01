Pojavile se nova predviđanja konačnog plasmana Evrolige: Evo gde su Zvezda i Partizan, neke će ovo razočarati (FOTO)

Nakon svakog kola Evrolige pojavljuju se nove predikcije na osnovu učinjenog o tome kako klubovi mogu završiti na kraju sezone.

I dalje je apsolutni favorit ekipa Olimpijakosa koja gotovo sigurno prema projekcijama završava kao prva na tabeli, ali veliki skok doživela je ekipa Fenerbahčea.

Odmah ispod se nalazi Panatinaikos, koji ima veće šanse da ne završi u Top 4 timova nego da završi. Ipak, predviđa se gotovo siguran plej-in i velike šanse za plej-of.

Sledi Pariz na četvrtom mestu sa 40.5 posto šansi za Top 4, odnosno 61.9 posto šansi za Top 6.

Prvi srpski predstavnik našao se na petom mest, Crvena zvezda, u sa visokih 40.2 procenata da završi među najbolje četiri ekipe, ali i sa 61.7 posto šansi da bude u Top 6. Šanse za obezbeđivanje plej-in faze takmičenja su astronomski visokih 90.7 posto, što uliva veliku sigurnost navijačima Zvezde.

📈 Projection to be in Playoffs as of R22 / 34@EuroLeague



Insights

- Olympiacos 🇬🇷 has a clear advantage for direct PO and Top 4 position, 96% for Top 4.

- Very tight battle for Top 4 and Top 6; Fenerbahçe 🇹🇷 and Panathinaikos 🇬🇷 show a slight advantage.

- Many teams are… pic.twitter.com/t6QD5sfx2D