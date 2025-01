'NIJE BILO SUĐENO' Karlos Alkaraz 'pustio suzu' pa pozdravio Đokovića POSEBNOM porukom

Španski teniser, Karlos Alkaraz, poražen je u četvrtfinalu Australijan opena protiv Novaka Đokovića u četiri seta, te je dan kasnije odlučio da pošalje pozdrave publici, ali i srpskom teniseru.

Obratio se preko društvenih mreža, otvorio se navijačima i rekao šta mu je na duši, pa rekao planove.

- Borio sam se do kraja, ali to nije bilo suđeno (emotikon koji ispušta jednu suzu). Čestitam Novaku Đokoviću na dobijanju velike bitne od sinoć! Vidimo se naredne godine u Melburnu, hvala na podršci! - napisao je Karlos Alkaraz.

Novak Đoković i dalje čeka drugi četvrtfinalni par između Sinera i De Minora, kako bi znao potencijalnog rivala u slučaju prolaska u finale.

I fought to the end, but it was not to be 🥲 Congratulations @DjokerNole for winning a great battle out there yesterday! See you next year Melbourne! 👋🏻 Thank you for the support ❤️



📸 Getty pic.twitter.com/ADbziTfg1F