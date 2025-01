VAVRINKA IMPRESIONIRAN NOVAKOM: Đoković te uništava, a srećan si...

Stanislas iliti Sten Vavrinka ponovo je pohvalno pričao o srpskom teniseru Novaku Đokoviću.

U razgovoru za podkast "Nothing Major", Vavrinka je rekao da mu je Novak Đoković bio najteži rival od igrača iz "velike četvorke".

Sten je odigrao veliki broj mečeva protiv Novaka Đokovića, Rodžera Federera, Rafaela Nadala i Endija Marija i protiv njih nema pozitivan skor...

"Da, svi su oni prilično teški za igranje. Svi smo prošli kroz to, ali mislim da je Rafa na šljaci na Rolan Garosu bio najteži. Posebno je teško kada mu lopte dolaze visoko na bekhend, bez prestanka. Imaš osećaj da dolazi ka tebi sa svakom loptom. Ne vidiš nikakvu opciju kako da pogodiš pobednički udarac, kako da ga izbaciš van terena. Zavisi kako ćeš shvatiti moj odgovor, jer mislim da sam više od 20 puta izgubio od Novaka, ali on je bio onaj protiv koga sam bio srećan da igram. Iako sam izgubio u finalu ATP turnira u Londonu 2014. godine sa 6:0, 6:3, uživao sam igrajući protiv njega. On pogađa lopticu tako čistom tehnikom. Imaš osećaj kao da te uništava, ali si nekako srećan jer si igrao protiv savršenog tenisera", rekao je Vavrinka.

Vavrinka i Đoković su odigrali 27 mečeva u karijeri i 21 put je slavio Novak, a Stanislas 6 puta. Protiv Rafaela Nadala je odigrao 22 puta i izgubio 19 mečeva, a Rafu je pobedio tri puta.

Protiv Federera je izgubio 20 mečeva, a pobedio je 3 puta, dok je protiv Marija čak najbolji jer Endi ima 13 dobijenih mečeva, a Vavrinka 10.

Autor: Dubravka Bošković