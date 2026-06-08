TORNADO U SRBIJI: Leteli sunđeri od 100 kilograma, pogledajte scene kao iz filma (VIDEO)

Klimatske promene ne mimoilaze ni srpsku kraljicu sportova, a iznenadni nalet vetra na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu doveo je u pitanje rad skakača uvis i motkom u narednom periodu.

O svemu tome pričao je legendarni trener Goran Obradović, koji Srpskom atletskom savezu (SAS) poslao snimak sigurnosne kamere AK Vojvodina, na kome se vidi kako vetar kovitla sunđere s doskočišta i Vukašina Đurića, trkača na 110 m prepone, koji je sprintom potražio spas u prostorijama ispod tribina.

- Radili smo trening u teretani kada je Vukašin utrčao i uznemireno saopštio šta se dešavalo. Nismo mogli da poverujemo, jer vetra uopšte nije bilo, dok se nismo uverili na snimcima. Pijavica, kako je mi zovemo, a na engleskom jeziku to je tornado slabije snage, zavitlala je sunđere kao da su od kartona, a ne da imaju po 100 kilograma - objašnjava Obradović za sajt atletskog saveza Srbije.

Sve se događalo na površini od oko 50 kvadratnih metara. Iznenada se stvorio kovitlac i isto tako brzo nestao.

- Da je na stadionu bilo dece, pitanje je o čemu bismo sada govorili, verovatno o nekim povredama. Sve je prošlo na najbezbolniji mogući način, ako se izuzme materijalna šteta - dodao je Obradović.

Na video sminku ispod možete pogledeti kako je to izgledalo!

Autor: Pink.rs