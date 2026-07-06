AKTUELNO

Fudbal

Politička bura oko Svetskog prvenstva: Tramp intervenisao kod FIFA zbog Baloguna

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/AI ||

Svetsko prvenstvo u fudbalu, koje je tokom prethodna 24 dana uspevalo da ostane van uticaja dnevne politike u Americi, našlo se u centru velikog skandala. Nakon direktnog razgovora predsednika Donalda Trampa i predsednika FIFA Đanija Infantina, poništena je suspenzija američkog napadača Folarina Baloguna, pa će on moći da nastupi u utakmici osmine finala protiv Belgije, piše američki CNN.

Balogun je dobio crveni karton u prethodnom meču protiv Bosne i Hercegovine, što je automatski značilo suspenziju od jedne utakmice. Iako je FIFA prvobitno saopštila da žalba ne postoji i da igrač nema pravo nastupa, odluka je nakon Trampove intervencije preinačena.

"Hvala FIFA što je uradila ono što je ispravno i ispravila veliku nepravdu", napisao je predsednik Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži.

Ovaj potez izazvao je oštre reakcije međunarodne sportske javnosti. Fudbalski savez Belgije saopštio je da su prekršeni propisi FIFA i princip fer-pleja, dok je UEFA, krovna evropska organizacija, istakla da ovakvi postupci ugrožavaju integritet takmičenja i poverenje u pravila igre.

FIFA je odluku o preinačenju suspenzije obrazložila pozivanjem na član 27 svog disciplinskog pravilnika, koji omogućava delimičnu suspenziju kazne uz probacioni period. Ipak, kritičari upozoravaju da ovaj presedan otvara opasna vrata za političke pritiske na sport, posebno imajući u vidu bliske odnose predsednika Trampa i prvog čoveka FIFA Đanija Infantina.

Dok navijači u SAD sa nestrpljenjem iščekuju večerašnji duel protiv Belgije, ostaje otvoreno pitanje kako će ovaj skandal uticati na reputaciju turnira i da li će eventualni uspeh američke reprezentacije ostati u senci sumnji u regularnost takmičenja.

Autor: D.S.

#Belgija

#Donald Tramp

#FIFA

#Folarin Balogun

#SAD

#Skandal

#Svetsko prvenstvo

#UEFA

#fudbal

#Đani Infantino

POVEZANE VESTI

Fudbal

Predsednik FIFA-e pod istragom zbog nagrade za mir koju je dodelio Trampu?

Fudbal

FIFA nema nameru da stane: Ponovo poskupele karte za Mundijal - finale čak 11.000 dolara!

Svet

TRAMP ŽELI NOVE PREGOVORE SA IRANOM? Procurile informacije iz Bele kuće

Svet

BLISKI ISTOK GORI, TRAMP HITNO INTERVENISAO! Pale teške reči sa Netanjahuom, a bombe i dalje pljušte!

Fudbal

FIFA PROMENILA ODLUKU! Nema dinamičkih cena – evo koliko će koštati karte za SP 2026!

Svet

TRAMP PRELOMIO! Ovo je kraj Evrope kakvu poznajemo: Neka se spreme za najgoru odluku koja stiže iz Amerike