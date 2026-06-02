BLISKI ISTOK GORI, TRAMP HITNO INTERVENISAO! Pale teške reči sa Netanjahuom, a bombe i dalje pljušte!

Sukobi na Bliskom istoku se ne smiruju, a situacija je dodatno eskalirala nakon što su preksinoć nastavljeni žestoki udari u južnom Libanu. Sve se ovo dešava neposredno nakon izuzetno napetog i burnog telefonskog razgovora između predsednika SAD Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Kako prenose izvori bliski zvaničnicima, razgovor dvojice lidera postao je "usijan" jer je Tramp oštro pritisnuo Izrael da smanji svoju ofanzivu u Libanu, koja ozbiljno preti da potpuno uruši tekuće pregovore sa Iranom, piše američki CNN.

Naime, visoki zvaničnici Izraela i Libana započeli su hitne pregovore u Stejt departmentu u Vašingtonu, dok proiranska grupa Hezbolah i izraelska vojska nastavljaju da razmenjuju žestoke udare. Libanske vlasti su saopštile da je Hezbolah pristao na američki predlog o prekidu vatre, prema kojem bi napadi na Bejrut odmah prestali. Tramp je nakon razgovora sa Netanjahuom izjavio da izraelske snage neće krenuti na Bejrut, a čak je tvrdio i da je razgovarao sa predstavnicima lidera Hezbolaha koji su pristali da obustave vatru na Izrael.

Krvavi napad kod bolnice: Četvoro mrtvih i preko 120 povređenih

Ipak, napadi na jugu Libana su nastavljeni bez obzira na ove najave. U stravičnom izraelskom udaru u blizini bolnice "Džabal Amel" u gradu Tiru, poginule su četiri osobe, dok je čak 127 povređeno. Među povređenima je i 39 članova bolničkog osoblja, od kojih se četvoro nalazi u kritičnom stanju.

Izraelska vojska se oglasila saopštenjem u kojem tvrdi da sama bolnica nije bila meta, već da je pretrpela oštećenja usled udara na infrastrukturu Hezbolaha koja se nalazila u neposrednoj blizini. Naglasili su da deluju isključivo protiv Hezbolaha i da čine sve da smanje štetu po civilne i medicinske objekte.

Tramp optimističan: Dogovor sa Iranom moguć sledeće nedelje?

Uprkos haosu na terenu i najavama iranskih medija da su pregovori nakratko bili suspendovani zbog izraelske ofanzive, Tramp je za medije izjavio da veruje da je dogovor o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza i produženju primirja sa Iranom dostižan "tokom sledeće nedelje".

Dok se čeka konačni ishod diplomatije u Vašingtonu, Netanjahu poručuje da će izraelska vojska nastaviti udare na jug Libana "kako je planirano", dok s druge strane glavni iranski pregovarač preti žestokom eskalacijom ukoliko se izraelski napadi odmah ne zaustave.

Autor: D.S.