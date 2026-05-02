TRAMP PRELOMIO! Ovo je kraj Evrope kakvu poznajemo: Neka se spreme za najgoru odluku koja stiže iz Amerike

Postupci američkog predsednika Donalda Trampa u poslednja dva dana ukazuju na to da je on više zainteresovan za kažnjavanje evropskih saveznika nego za saradnju sa njima.

Glavni instrument tog pritiska je drastično smanjenje američkog vojnog prisustva u Evropi, koje je decenijama bilo garant stabilnosti na kontinentu, prenosi Politiko.

Pentagon potvrdio: Počinje povlačenje iz Nemačke

Agencija Rojters, pozivajući se na izvore iz Pentagona, izvestila je da su Sjedinjene Države donele zvaničnu odluku o povlačenju 5.000 vojnika iz Nemačke.

Prema planu, ovaj proces će biti sproveden u periodu od 6 do 12 meseci.

Ovaj potez se tumači kao direktna kazna Berlinu zbog nedovoljnog ulaganja u odbranu i nesuglasica oko trgovinskih sporazuma.

Trampova administracija očigledno više ne smatra Nemačku ključnim strateškim čvorištem, već teretom koji ne doprinosi dovoljno zajedničkoj kasi.

Samostalnost kao nužnost ili nemoguća misija?

Usled sve dubljeg jaza, evropski lideri intenzivno razmišljaju o tome kako da postanu vojno i ekonomski nezavisni od Vašingtona.

Međutim, kako navodi Politiko, taj proces ide veoma sporo i bolno.

Bez američke logistike i nuklearnog štita, Evropa je trenutno ranjiva, što potvrđuju i vežbe u Finskoj.

Dok Nemačka trpi pritisak zbog carina na automobile, druge članice EU pokušavaju da sklope separatne dogovore sa Belom kućom.

Nesuglasice su postale toliko nepremostive da se ideja o evropskoj vojsci i dalje čini dalek.

Autor: Iva Besarabić