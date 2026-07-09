Timski duh bez prepreka: Mozzartovi 'Nepobedivi' još jednom zablistali na Kopaoniku

Uspešno završen još jedan Invictus Challenge by Mozzart.

Kada se spoje netaknuta priroda Kopaonika, izazovna staza i timski duh, nastaje iskustvo koje se dugo pamti. Upravo u takvoj atmosferi uspešno je završeno još jedno izdanje Invictus Challenge by Mozzart, takmičenja koje iz godine u godinu okuplja ljubitelje adrenalina, sporta i pomeranja sopstvenih granica. Među njima je i Mozzartov tim „Nepobedivi“, koji je još jednom pokazao da njegovo ime nije samo simbol, već odraz istrajnosti, snage i zajedništva.

Na putu ka osvajanju Pančićevog vrha, najviše tačke Srebrne planine, članovi tima suočili su se sa nizom prepreka koje su zahtevale izdržljivost, spretnost i međusobno poverenje. Preskakali su zidove sastavljene od automobilskih guma, provlačili se ispod mreža, penjali uz karike i konopce, balansirali na zahtevnim deonicama... Svaka prepreka predstavljala je novi izazov, ali i priliku da pokažu koliko se timski duh, upornost i odlučnost isplate kada cilj stoji pred vama.

Iako je dnevna trka donela mnogo uzbuđenja i potrošila mnogo energije, za „Nepobedive“ tu nije bio kraj. Sa zalaskom sunca usledio je novi izazov – noćna trka. Pod svetlošću čeonih lampi, kroz tišinu planine i uz potpuno drugačiju atmosferu, tim je još jednom krenuo u pohod na Pančić. Svaki korak kroz mrak predstavljao je poseban doživljaj, a svaki osvojeni metar još jednu potvrdu da se najveće pobede ostvaruju onda kada se ne odustaje.

Nedelja je bila rezervisana za sportski dan, druženje i zasluženi predah nakon vikenda ispunjenog adrenalinom. Uz osmehe, razmenu utisaka i prepričavanje najzanimljivijih trenutaka sa staze, učesnici su još jednom potvrdili da Invictus Challenge by Mozzart nije samo sportsko takmičenje, već događaj koji povezuje ljude, gradi prijateljstva i stvara uspomene koje ostaju dugo nakon prolaska kroz cilj.

Novi izazov već je na vidiku. Karavan se seli u Novi Pazar, gde će 8. avgusta ova trka biti održana prvi put. Nema sumnje da će Mozzartov tim „Nepobedivi“ i tamo biti spreman da opravda svoje ime, savlada svaku prepreku i još jednom pokaže da se najveće pobede ostvaruju zajedno.

Autor: A.A.