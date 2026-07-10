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Haland pobesneo na novinare! Šok scena na Mundijalu! Napadač Norveške besan kao ris - poludeo je kada je čuo pitanje, stao je ispred njih, a onda... (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Alastair Grant ||

Kako se Mundijal bliži samoj završnici, tako tenzija i nervoza među igračima dostižu tačku usijanja.

Erling Haland važi za nekoga ko je pred kamerama uvek nasmejan i spreman za šalu, pa je zato sve šokiralo njegovo besno izdanje iz miks zone. Snimak na kojem Norvežanin gubi živce momentalno je postao viralan i zapalio je društvenu mrežu "Iks".

Golgeter je pre toga uredno stao i odgovorio na pitanja svih okupljenih medija, ali novinarima iz jedne argentinske redakcije to nije bilo dovoljno, pa su pokušali da izvuku nešto ekskluzivniji komentar dok je on već odlazio.

„Kako se osećaš, Holande?“, doviknuli su mu u prolazu.

„Pa upravo sam tamo pričao 15 minuta!“, odbrusio im je vidno iznervirani napadač, mašući rukama u znak nezadovoljstva.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:


Podsetimo, Norvešku u subotu čeka paklen meč protiv Engleske za ulazak u polufinale Svetskog prvenstva, a bolji iz tog duela ići će na pobednika meča između Argentine i Švajcarske.

Autor: D.B.

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