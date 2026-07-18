PLAVŠIĆ BIO PIJAN I DROGIRAN?! Isplivali šok detalji divljanja reprezentativca Srbije: Sa svadbe pravo u zatvor

Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić koji je uhapšen je juče po nalogu Višeg javnog tužilštva u Beogradu posle svadbe s influenserkom Jovanom Tomić.
Kako je Kurir pisao, bivši košarkaš je, kako se sumnja u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fiziički napao vojno lice - pripadnika obezbeđenja.
Kako saznajemo, organi vojne policije su Uroša predali patroli MUP. Pripadnik obezbeđenja VMA je u sukobu sa napadačem zadobio lakše telesne povrede, glave i ruke.
Plavšiću je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo Napad na vojno lice u vršenju vojne službe.
Napad se dogodio na prijavnici broj 2, ali je pripadnik obezbeđenja uspeo da ga savlada i pozove vojnu policiju.
Inače, izvor Kurira otkriva da se sumnja da je bio pijan i pod dejstvom narkotika.
Autor: Marija Radić