Tragedija kod Kuršumlije! Poginuo srpski šampion: U teškoj nesreći povređene još četiri osobe

Legenda srpskog i evropskog bilijara, Goran Mladenović Grga (60), izgubio je život u stravičnom direktnom sudaru u selu Visoka kod Kuršumlije.

U teškoj nesreći povređeno je još četvoro ljudi.

Srpski sport ostao je bez jednog od svojih najvećih imena. Goran Mladenović Grga (60), višestruki šampion države i jedan od najboljih igrača bilijara na evropskoj i svetskoj sceni, tragika je uzeo život u saobraćajnoj nesreći koja se odigrala na magistralnom putu Niš–Priština, u selu Visoka.

Vest o njegovom iznenadnom i tragičnom odlasku duboko je potresla sportsku javnost i ljubitelje bilijara širom regiona. Grga je decenijama bio sinonim za ovaj sport na našim prostorima - čovek koji je svojim vrhunskim rezultatima, neprikosnovenim talentom i sportskim duhom obeležio čitavu jednu eru. Društvene mreže preplavljene su potresnim porukama i poslednjim pozdravima prijatelja, kolega i navijača koji se opraštaju od šampiona.

Direktan sudar na magistrali

Prema prvim informacijama iz istrage, jeziva nesreća dogodila se oko 17.30 časova, kada je automobil marke BMW nemačkih registarskih oznaka, koji se kretao iz pravca Kosova i Metohije ka Nišu, iz za sada neutvrđenih razloga prešao u suprotnu traku. Usledio je silovit, direktan sudar sa vozilom beogradskih tablica u kojem se nalazio Mladenović.

Ekipa Doma zdravlja Kuršumlija ubrzo je stigla na mesto udese i sanitetskim vozilima prevezla povređene u Prokuplje.

Lekari dali sve od sebe, ali spasa nije bilo

„Nešto posle 18 časova, u Zdravstveni centar Prokuplje dovezeno je pet lica povređenih u saobraćajnoj nezgodi. U zbrinjavanju je učestvovao multidisciplinarni tim specijalista - urgentne medicine, hirurga, anesteziologa, radiologa i ortopeda. Nažalost, pacijent G. M. je zbog teških povreda preminuo unkos svim naporima i pokušajima reanimacije“, potvrđeno je iz ove zdravstvene ustanove.

Četvoro povređenih, dvoje hitno prebačeno u Niš

U ovoj teškoj nesreći povređene su još četiri osobe, od kojih su dve zbog ozbiljnosti stanja hitno transportovane u Univerzitetski klinički centar Niš:

I. M. (54) - usled teških povreda i u pratnji kompletne medicinske ekipe prebačena u UKC Niš.

B. M. (57) - takođe upućena na dalji nastavak lečenja u Niš.

N. M. (58) - zadržan na Odeljenju hirurgije Opšte bolnice u Prokuplju.

F. N. (22) - najmlađi učesnik udese, zbrinut na Odeljenju ortopedije.

Sve tačne okolnosti pod kojima je došlo do prelaska automobila u suprotnu traku i ove tragične udese biće poznate nakon završetka policijskog uviđaja i istrage koja je u toku.

Autor: S.M.