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Selektor Argentine izazvao buru: Njegov komentar o finalu Mundijala niko nije očekivao

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/George Walker IV ||

Skalonija u narednom periodu očekuje razgovor sa čelnicima Saveza oko nastavka saradnje

Argentinski mediji odmah po završetku finala Svetskog prvenstva optužili su sudiju Slavka Vinčića za poraz.

Argentina je posle produžetaka poražena od Španije sa 1:0 i tako ostala bez četvrte titule prvaka sveta.

Međutim, argentinsku javnost ohladio je niko drugi do selektor Lionel Skaloni.

Skaloni ne smatra da je Vinčić sudio protiv Gaučosa.

"Da li je suđenje bilo protiv nas? Ne, ne mislim da je tako. Izgubili smo od tima koji je bolji od nas. Moramo da priznamo da su igrali bolje. Verovatno smo se ispraznili do finala i to je realnost. Nekad je bolje pošteno da priznamo da je protivnik zasluženo pobedio. Mislim da će nas to učiniti boljim", poručio je Skaloni.

Skalonija u narednom periodu očekuje razgovor sa čelnicima Saveza oko nastavka saradnje. Najuspešniji selektor u istoriji Argentine poručio je da će ostati na klupi do decembra, do kada mu traje ugovor.

Ovaj 48-godišnjak je na klupi Argentine od 2018. godine. Odradio je 104 utakmice i ima učinak od 76 pobeda, 18 remija i 10 poraza.

Pored titule prvaka sveta iz 2022. i finala ove godine, Gaučose je vodio do dva trofeja na Kopa Amerika.

Autor: S.M.

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