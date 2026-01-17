STIŽE NAM 'ZVER SA ISTOKA'! 'Sibirske temperature' će okovati Srbiju: BLIŽI SE POLARNI ANTICIKLON! A tek da vidite vremensku prognozu za PROLEĆE

Ledeni vazduh došao je sa istoka Evrope u Srbiju, a u narednom periodu očekuje se i snažan vetar.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, danas se u Beogradu očekuje pretežno oblačno vreme, uglavnom suvo, bez značajnijih padavina. Jutarnja temperatura biće oko 0 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati do oko 4 stepena Celzijusa.

Vetar će biti slab do umeren, a hladnije će se osećati u jutarnjim i večernjim satima. Prema prognozama meteoroloških službi, nema najavljenih ekstremnih vremenskih pojava za sutrašnji dan.

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom ispričao je detaljnu vremensku prognozu za naredni period:

- Krenuće da duva košava. Ponovo se vraća zima, jača nego što je bila. Od 20. i nekog janaura će jačati taj sibirski anticiklon. Sa košavom će doći hladan vazduh i temperatura će pasti ispod nule. Tako da očekujemo ponovo snežne padavine od 24. i 25.januara očekujemo snežne padavine. Zima se brzo vraća. Tek ćemo gledati led kada udari zima iz Rusije.

Naglašava da se otopljenje očekuje krajem februara, a početkom marta će biti i do 20 stepeni:

- Tek u martu i sa početkom proleća ćemo imati lepe temperature. Ne očekujte rano leto, vreme će biti promenljivo, biće i puno kiše a možda će padati i sneg u aprilu. Nadam se da nećemo imati kasne mrazeve koji će unštiti voće i povrće - rekao je Ristić.

Šta donosi “zver sa istoka” i gde će biti najviše snega

- Osim ledenih dana ponovo se očekuje razvoj ciklona u Sredozemlju i sneg. U početku kada počne borba između toplog i hladnog vazduha biće uslova i za ledenu kišu - rekao je Ristić i dodao:

- “Zver sa istoka”, odnosno sibirski anticiklon će prvo ući u Vlašku niziju, a onda stiže i do Srbije, a zahvatiće veći deo Evrope. Reč je vazduhu koji je hladniji pri tlu. U tom periodu maksimalne dnevne temperature vazduha će biti od -2 do 3 stepeni, a minimalne od -5 do -2 stepena. Vetar će dodatno isušivati tlo, ali će ubrzavati zaleđivanje mokrih površina.

Autor: Jovana Nerić