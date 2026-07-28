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Maskirani banditi vukli po asfaltu reprezentativca usred bela dana: Oteli mu roleks, borio se za živu glavu! (VIDEO)

Izvor: Informer.rs, Foto: Pritnscreen/X/@CapsuleInfoFR ||

Reprezentativac Gane i fudbaler Union Sen Žiloaza Mohamed Fuseini (24) našao se na meti naoružane bande koja ga je usred dana presrela, nasilno izvukla iz automobila i opljačkala pred očima zaprepašćenih prolaznika.

Na društvenim mrežama ubrzo se pojavio uznemirujući snimak na kojem se vidi kako trojica maskiranih napadača izvlače Fuseinija iz vozila, obaraju ga na asfalt i drže ga prikovanog za zemlju. Dok je jedan deo grupe savladavao fudbalera, drugi su pretresali njegov automobil tražeći novac i druge vrednosti.

Razbojnici su mu sa ruke skinuli luksuzni sat marke "Roleks", čija se vrednost procenjuje između 8.000 i 14.000 evra, a zatim pobegli sa mesta napada pre dolaska policije.

Fuseini je nakon pljačke ostao u stanju šoka i prebačen je u bolnicu, gde je prošao detaljne lekarske preglede. Srećom, nije zadobio teže telesne povrede.

Klub se hitno oglasio

Njegov klub Union Sen Žiloaz ubrzo se oglasio zvaničnim saopštenjem, osuđujući nasilje koje se dogodilo na ulicama Brisela.

- Scene zabeležene u nedelju bile su izuzetno uznemirujuće. Naš igrač je pregledan u bolnici i, na sreću, već se vratio lakšim treninzima - poručili su iz belgijskog kluba.

Istragom je utvrđeno da Fuseini nije bio jedina žrtva te večeri. Tužilaštvo u Briselu saopštilo je da su još dve osobe opljačkane na gotovo identičan način u istom delu grada. Napadači su im oteli skupocene satove, mobilne telefone i nakit.

Policija odmah uhapsila jednog napadača

Belgijska policija brzo je reagovala i uhapsila jednog osumnjičenog. Tokom pretresa njegovog stana pronađen je deo ukradenih predmeta, zbog čega se tereti za oružanu pljačku u okviru organizovane kriminalne grupe. Osumnjičeni se nalazi u pritvoru, dok potraga za ostalim članovima bande i dalje traje.

Ironično, samo nekoliko meseci ranije Fuseini je bio jedan od najvećih heroja Union Sen Žiloaza, pošto je u maju postigao pobedonosni gol u finalu Kupa Belgije protiv Anderlehta i doneo svom timu trofej.

Umesto da ovih dana bude u centru pažnje zbog fudbalskih uspeha, njegovo ime dospelo je u medije zbog brutalnog napada koji je šokirao Belgiju i ponovo otvorio pitanje bezbednosti na ulicama Brisela.

Autor: A.A.

#Fudbaler

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#pljačka

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