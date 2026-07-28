Maskirani banditi vukli po asfaltu reprezentativca usred bela dana: Oteli mu roleks, borio se za živu glavu! (VIDEO)

Reprezentativac Gane i fudbaler Union Sen Žiloaza Mohamed Fuseini (24) našao se na meti naoružane bande koja ga je usred dana presrela, nasilno izvukla iz automobila i opljačkala pred očima zaprepašćenih prolaznika.

Na društvenim mrežama ubrzo se pojavio uznemirujući snimak na kojem se vidi kako trojica maskiranih napadača izvlače Fuseinija iz vozila, obaraju ga na asfalt i drže ga prikovanog za zemlju. Dok je jedan deo grupe savladavao fudbalera, drugi su pretresali njegov automobil tražeći novac i druge vrednosti.

Razbojnici su mu sa ruke skinuli luksuzni sat marke "Roleks", čija se vrednost procenjuje između 8.000 i 14.000 evra, a zatim pobegli sa mesta napada pre dolaska policije.

Fuseini je nakon pljačke ostao u stanju šoka i prebačen je u bolnicu, gde je prošao detaljne lekarske preglede. Srećom, nije zadobio teže telesne povrede.

🔴🇧🇪 𝗟𝗲 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗺𝗲𝗱 𝗙𝘂𝘀𝗲𝗶𝗻𝗶 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗮̀ 𝗕𝗿𝘂𝘅𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 !



Le Ghanéen, attaquant de l’Union Saint-Gilloise, a été agressé par cinq hommes cagoulés qui lui ont volé son téléphone ainsi… pic.twitter.com/QGoTMabtSg — Capsule (@CapsuleInfoFR) 28. јул 2026.

Klub se hitno oglasio

Njegov klub Union Sen Žiloaz ubrzo se oglasio zvaničnim saopštenjem, osuđujući nasilje koje se dogodilo na ulicama Brisela.

- Scene zabeležene u nedelju bile su izuzetno uznemirujuće. Naš igrač je pregledan u bolnici i, na sreću, već se vratio lakšim treninzima - poručili su iz belgijskog kluba.

Istragom je utvrđeno da Fuseini nije bio jedina žrtva te večeri. Tužilaštvo u Briselu saopštilo je da su još dve osobe opljačkane na gotovo identičan način u istom delu grada. Napadači su im oteli skupocene satove, mobilne telefone i nakit.

Policija odmah uhapsila jednog napadača

Belgijska policija brzo je reagovala i uhapsila jednog osumnjičenog. Tokom pretresa njegovog stana pronađen je deo ukradenih predmeta, zbog čega se tereti za oružanu pljačku u okviru organizovane kriminalne grupe. Osumnjičeni se nalazi u pritvoru, dok potraga za ostalim članovima bande i dalje traje.

Ironično, samo nekoliko meseci ranije Fuseini je bio jedan od najvećih heroja Union Sen Žiloaza, pošto je u maju postigao pobedonosni gol u finalu Kupa Belgije protiv Anderlehta i doneo svom timu trofej.

Umesto da ovih dana bude u centru pažnje zbog fudbalskih uspeha, njegovo ime dospelo je u medije zbog brutalnog napada koji je šokirao Belgiju i ponovo otvorio pitanje bezbednosti na ulicama Brisela.

Autor: A.A.