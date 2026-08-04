Jedan od najboljih UFC boraca prozvao Uroša Medića! 'Odvešću vas pravo u kraljevstvo bola...'

Iza nas je ostalo istorijsko veče kada je reč o MMA sportu, s obzirom na to da je u Beogradskoj areni protekle subote održan veliki UFC spektakl!

Zaista spektakularno veče smo mogli da vidimo, a najveći utisak svakako je ostavila velika pobeda Uroša Medića, koji je za svega 30 sekundi nokautirao Danijela Rodrigeza.

Upravo Medić je u nekoliko navrata u poslednje vreme imao zanimljive komentare vezanih za jednog od najboljih boraca velter divizije UFC-a, inače i drugog izazivača za titulu, a pomenuo ga je i nakon pobede u Beogradu.

- Karlos Prates će biti jedan od najlepših mečeva što može da napravi UFC. Mogu da ga nokautiram, jer moj stil sa takvim stilom kakav on traži, to bi bio problem za njega. Generalno sam jako precizan i mislim, naravno, borba je borba. Ne bojim se da izgubim. Gubio sam pre, gubiću opet. Jedino mi je bitno da bude odličan performans, a i da budem živ i zdrav - rekao je Medić za ArenaSport.

Nije dugo trebalo Pratesu da se javi, te je odgovorio na prozivke, i uzvratio na isti način.

- Mnogi od vas, Šon Brejdi, Uroš Medić i ostali borci velter kategorije, pominjete moje ime. Smirite se, braćo. U svojoj sledećoj borbi osvajam taj pojas. Posle toga ću se obračunati sa svima vama i odvešću vas pravo u "Kraljevstvo bola". Budite spremni. Ništa lično, samo posao - napisao je Prates.

Ostaje nam da vidimo da li ćemo možda baš protiv Pratesa gledati Medića u nekom od narednih mečeva, ali nema sumnje da bi bilo vrlo zanimljivo.

Autor: D.B.