Šumaherova žena je znala da spavamo zajedno! Oglasio se dečko slavnog vozača

Čuveni vozač Formula 1 Ralf Šumaher nedavno je objavio da je homoseksualac, a sada je prvu izjavu za javnost da njegov dečko Etjen Buske-Kasanj.

Nekadašnje kolege Ralfa Šumahera su ga odmah podržale kada se autovao kao sin, međutim bivša supruga nije bila oduševljena. Međutim, dečko bivšeg vozača Formule 1, Etjen Buske-Kasanj je istakao da zapazio da je Kora ljuta zbog njihove veze.

- Mislio sam da imamo dobar odnos sa Korom. Kada je stigla pitala me je: 'Da li spavate zajedno?' Rekao sam joj: 'Da, naravno. Mi smo zajedno, mi smo par.' I bila je srećna zbog nas. To je bilo u redu, bilo je sjano i proveli smo sjajnu nedelju sa Korom,. Zato sam sada razočaran - rekao je on.

Podsetimo, Kora Šumaher je u intervjuu za "Špigel" rekala da je razočarana što je njen bivši muž krio od njeg da je homoseksualac.

- Volela bih da me je Ralf uključio ili mi dozvolio da budem deo ove odluke. Bio bi to znak poštovanja. Tokom njegove karijere u Formuli 1 bilo je mnogo glasina i traćila sam mu da pojasni da li je sve to tačno. On je uvek poricao i rekao mi da umišljam stvari, da mi je možda potrebna psihološka pomoć. Kada je to objavio, kao da me je proboo u srce. Objava da ste gej uvek utiče na ljude oko vas, na vašu bivšu ženu sa kojom imate dete. Sada se osećam iskorišćeno u braku, kao da sam protraćila najbolje godine. Pitam sebe mnogo pitanja, kao recimo da li je bio iskren sa mnom - rekla je Kora.

Ralf Šumaher je nedavno otkrio da je u vezi sa Etjen dve godine, te da su se upoznali u Monaku.

Autor: Dalibor Stankov