Sastanak odbora za hitne slučajeve SZO zbog koronavirusa

To se navodi u saopštenju SZO, a koje je objavljeno nakon što se virus, koji je prvi put otkriven u gradu Vuhan i gde je zaraženo skoro 200 osoba, proširio na druge kineske gradove, uključujući Peking i Šangaj i nakon što je otkriveno da ima zaraženih i van granica Kine, prenosi Rojters.

Kineska nacionalna zdravstvena komisija prethodno je danas potvrdila da se novi koronavirus, koji izaziva upalu pluća, prenosi sa osobe na osobu i da je zarazio pojedine pripadnike medicinskog osoblja, prenela je zvanična kineska novinska agencija Sinhua.

BREAKING: WHO Director-General @DrTedros will convene an Emergency Committee on the novel #coronavirus (2019-nCoV) under the International Health Regulations.

The Committee will meet on Wednesday, 22 January 2020. pic.twitter.com/w3w7ZuoTeG