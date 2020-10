UZNEMIRUJUĆI SNIMAK - Pomahnitali vozač u centru Kijeva uleteo džipom na šetalište: Gazio sve pred sobom, UBIO DVOJE

Dve osobe su izgubile život u nesreći koja se dogodila danas u Kijevu kada je jedan pomahnitali vozač na Trgu nezavisnosti pokosio sve pred sobom.

Policija je objavila snimak tragedije na kom se vidi kako vozač skreće sa puta pravo na trg, sudara se sa jednim vozilo, a potom uleće u grupu pešaka.

BREAKING VIDEO: 2 dead, 1 injured at the central square Maidan Nezalezhnosti of #Kyiv, in the capital city of #Ukraine after a car rammed into a bus stop.pic.twitter.com/lTSNbykviu