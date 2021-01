DIPLOMATA IZ SEVERNE MAKEDONIJE PRONAĐENA MRTVA NA MENHETNU - Imala je KAIŠ OKO VRATA, a OVO je bilo pored nje

Sumnja se da se diplomata iz Severne Makedonije ubila u novogodišnjoj noći u svom stanu na Menhetnu u Njujorku, objavio je Foks Njuz.

Prema izjavi domara te zgrade u kojoj je pronađena mrtva, ona je živela na četvrtom spratu sama dve godine.

A United Nations diplomat was found dead in her Manhattan apartment on New Year’s Eve in an apparent suicide, police sources said.



The 38-year-old woman was found face-down with a belt around her neck in the bedroom of her East 45th Street flat. https://t.co/OYDfEmp6vV