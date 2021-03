NAJMANJE 20 MRTVIH U EKSPLOZIJI: Automobil bomba u prestonoci Somalije ranio još 30 ljudi! Čula se i pucnjava! (VIDEO)

Najmanje 20 ljudi je ubijeno, a 30 povređeno sinoć u eksploziji automobila bombe ispred restorana u blizini luke u somalijskoj prestonici Mogadišu, saopštili su zdravstveni zvaničnici.

Očevici su somalijskim državnim medijima rekli da se posle eksplozije čula pucnjava iz vatrenog oružja, preneo je Rojters.

