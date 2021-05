Sedam ljudi je poginulo, a veći broj je ranjen u pucnjavi kod voznog terminala u kalifornijskom gradu San Hoze, javlja CNN.

- Osumnjičeni za napad je mrtav. Među žrtvama su zaposleni u Upravi za saobraćaj - rekao je zamenik šerifa u okrugu Santa Klara Rasel Dejvis.

Pucnjava se dogodila jutros oko 6.34 sati po lokalnom vremenu. Dejvis je dodao da su zaposleni odmah evakuisani.

Units are currently at the scene of a shooting in the area of Younger Av and San Pedro St.



This is still an active scene and we ask that everyone stay out of the area while we conduct our investigation.



TOC: 6:34 AM