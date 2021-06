UMRLO VIŠE OD 100 LJUDI: Ovakve vrućine niko ne pamti! Temperatura ide do 50 stepeni!

Na desetine ljudi umrlo je u Kanadi usred neviđenog talasa vrućine koji je oborio dosadašnje temperaturne rekorde.

Policija je u oblasti Vankuvera reagovala je na više od 130 iznenadnih smrtnih slučajeva od petka. Većina su bili stariji ili su imali zdravstvene komplikacije, a vrućina je uglavnom dodatno uticala na smrtni ishod.

Kanada je u utorak srušila temperaturni rekord treći dan zaredom od 49,6 stepeni Celzijusovih u Litonu, Britanskoj Kolumbiji.

I didn't think it was possible, not in my lifetime anyway.



+49.6°C in Canada 🇨🇦 That is 121°F!



This is the story of the Canadian heat record that was crushed on 3 consecutive days by an unfathomable margin of +4.6°C (+8°F).



This moment will be talked about for centuries. pic.twitter.com/Ogkn5KQKBM — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) 30. јун 2021.

Slična situacija se beleži i na severozapadu Amerike gde su zabeleženi toplotni rekordi i brojni smrtni slučajevi.

Stručnjaci kažu da se očekuje da će klimatske promene povećati učestalost ekstremnih vremenskih prilika, poput vrućina. Međutim, povezivanje bilo kog pojedinačnog događaja sa globalnim zagrevanjem je komplikovano.

For the 3rd day in a row Canada 🇨🇦 has seen a record breaking temperature of almost 5️⃣0️⃣°C in Lytton, BC.



The record before this #heatwave has been broken by an incredible 4.6 degrees (most records are broken by fractions of degrees) 🌡https://t.co/QNiiCjZSKJ pic.twitter.com/XhUNTItVcu — BBC Weather (@bbcweather) 30. јун 2021.

Vrućinu nad zapadnim delovima Kanade i SAD izazvala je kupola statičnog vrućeg vazduha visokog pritiska koja se protezala od Kalifornije do arktičkih teritorija. Temperature se smiruju u priobalnim oblastima, ali nema mnogo predaha za kopnene regione.

A sweltering heat wave that has settled over western Canada for several days is believed to be a contributing factor in dozens of sudden-death calls in the Vancouver area, police say. https://t.co/4MduyhXQeq — The Associated Press (@AP) 30. јун 2021.

Do prošle nedelje, temperature u Kanadi nikada nisu prelazile 45 stepeni.

Premijer Britanske Kolumbije Džon Horgan rekao je da je najtoplija nedelja koju je pokrajina ikada doživela dovela do "katastrofalnih posledica po porodice i zajednice".

In case you're wondering why we're canceling service for the day, here's what the heat is doing to our power cables. pic.twitter.com/EqbKUgCJ3K — Portland Streetcar (@PDXStreetcar) 27. јун 2021.

Broj smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom verovatno će još da raste, jer u nekom oblastima još nisu gotovi izveštaji o reagovanju na pozive zbog iznenadne smrti.

Veruje se da je samo u Vankuveru vrućina od petka doprinela neočekivanoj smrti čak 65 ljudi.