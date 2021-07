AMERIKANCI DANAS PROSLAVLJAJU DAN NEZAVISNOSTI: Istorija ovog praznika je JEDINSTVENA, a jedan detalj voli CEO SVET! (VIDEO)

Sjedinjene Američke Države danas obeležavaju Dan nezavisnosti. Ne obeležava se samo politička nezavisnost ove države, već i američki način života koji počiva na slobodi pojedinca.

Postao je državnim praznikom nakon što su se Amerikanci oslobodili od britanske kolonijalne vlasti 1776. godine, a koja je kontinent pokorila u 16. veku. Bili su u potpunosti politički i ekonomski zavisni o Londonu. Između ostalog, nisu imali svoje predstavnike u parlamentu i plaćali su porez Britancima.

Nezavisnost su proglasili nakon što su se okupljeni oko Drugog kontinentalnog kolonijalnog kongresa objavili akt kojim su prekinuli sve odnose sa Velikom Britanijom. To se desilo 4. jula 1776. čime su kolonije poručile da više nisu deo Velike Britanije. Akt je nazvan Deklaracija o nezavisnosti zbog koje je nastavljen sukob između Britanaca i Amerikanaca.

Filadelfija, u kojoj je nastao akt odnosno Deklaracija, je prva proglasila nezavisnost. Velika Britanija je nakon rata, 1783. zvanično priznala nezavisnost 13 kolonija koje su sada među 50 američkih saveznih država: Masačusets, Nju Hempšir, Konektikat, Roud Ajlend, Delver, Njujork, Nju Džersi, Pensilvanija, Virdžinija, Marilend, Karolina, Severna Karolina, Južna Karolina i Džordžija.



