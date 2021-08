DRAMA U VELIKOJ BRITANIJI: Zaglavio se londonski Tauer Bridž, ogromni ZASTOJI sa obe strane Temze (VIDEO)

Londonski Tauer bridž zaglavio se danas u podignutom položaju i to iz tehničkih razloga, zbog čega vozila nisu mogla da prelaze reku Temzu.

Most, koji dozvoljava brodovima da prolaze ispod tako što se njegovi kraci podižu, zaglavio se danas posle podne, rekla je portparolka Londonske policije.

