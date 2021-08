MOLE BOGA DA STIGNU DO AERODROMA A ONDA KREĆE BORBA ZA VODU, HRANU I HLAD: Napuštanje Avganistana za mnoge je POSTALA NEVIĐENA AGONIJA!

Iako je očajnički želeo da se dokopa sigurnosti za svoju suprugu, troje dece i sebe, na kraju je shvatio da nema drugog izbora nego da sa porodicom uđe u borbu za hranu, vodu i odmor od brutalne vrućine.

Priče poput Ahmedove (čije je pravo ime poznato redakciji ABC njuza), govore o pogoršanju uslova na aerodromu u Kabulu, gde hiljade američkih vojnika i diplomata rade u nemogućim uslovima kako bi pomogli u evakuaciji desetina hiljada Amerikanaca, saveznika i drugih stranaca.

Prema podacima zvaničnika Bele kuće, SAD su do sada evakuisale oko 30.300 ljudi otkako su talibani preuzeli kontrolu nad Avganistanom pre nešto više od nedelju dana.

Izvan aerodromskih zidina, gomile ljudi u haosu pokušavaju da uđu na aerodrom koji je sada zatvoren za sve osim za one kojima su data posebna uputstva za ulazak. Najmanje sedam ljudi je poginulo u stampedu, među kojima i dvogodišnja devojčica, a Talibanski borci koji čuvaju kontrolne punktove oko aerodroma pucali su u vazduh kako bi rasterali gomilu ili su ih tukli bičevima i kundacima.

An American on the ground at the Kabul airport told @ABC News the situation was a "non-permissive environment," which is a term diplomats, aid workers and troops use for difficult conditions where uncertainty and instability make it unsafe to operate. https://t.co/2i47ad8lMo