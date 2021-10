'ZNATE KAKVI SU DEČACI U TIM GODINAMA!' Nastavnica imala s*ks sa učenikom (14), hvalila se prijateljima da đaci flertuju sa njom (FOTO)

Fatina je prošle nedelje završila u zatvoru zbog zavođenja i seksualnih odnosa sa 14-godišnjakom, što je sve trajalo nekoliko meseci u školi u Zapadnom Saseksu u Velikoj Britaniji.

Fatina (25) se navodno hvalila prijateljima da su njeni učenici pod uticajem hormona i da stalno flertuju sa njom.

"Znate kakvi dečaci mogu da budu u tim godinama, mislili smo da je sve to šala", rekla je jedna njena drugarica, prenosi Miror.

UK teacher Fatinah Hossain is jailed for grooming and sexually abusing a boy pupil over several months at a school in West Sussex, England. She claimed she was pregnant when the boy wanted to end it and threatened to physically harm him.https://t.co/3NqE6fZaJS pic.twitter.com/iF9eSWGZlJ