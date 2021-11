Danska objavila predviđanja za KRAJ KORONA VIRUSA - Imaćemo imunitet stada!

Vodeći epidemiolog u Danskoj izjavio je da će pandemija u ovoj zemlji biti okončana proleća 2022. godine, iz razloga što će do tada biti dovoljno onih koji su primili vakcinu ili su stekli imunitet kroz preležani virus.

- Kako epidemija bude napredovala, verovatno ćemo do proleća dostići imunitet stada, jer će do tada više od devet ili deset ljudi biti imuno. Tada je pandemija gotova, barem ovde kod nas - rekla je Lone Simonsen, profesorka epidemiologije na Univerzitetu Roskilde.

Simonsen je u razgovoru za nemački magazin "Špigel" izjavio da će se situacija promeniti ako se pojavi nova mutacija virusa, koja bi "zaobišla" vakcinu.

Inače, Danska ima jednu od najviših stopa vakcinacije u Evropi, sa oko 95% ljudi starijih od 50 godina koji se smatraju potpuno vakcinisanim, a do sada je vakcinisano čak 77 posto ljudi od ukupnog broja stanovnika.

Iako je primetan nagli rast novozaraženih tokom prošle nedelje, Simonsenova je rekla da nije posebno zabrinuta.

- Možda sada vidimo nagli porast infekcija, ali ne i snažan porast ozbiljnih bolesti i smrti - izjavila je ona, prenosi "Gardijan".

Danska vlada je ukinula zahteve za nošenje maski i socijalno distanciranje, a za razliku od mnogih drugih evropskih država, ljudi ne moraju da pokažu dokaz o vakcinaciji pre nego što uđu u kulturne ustanove poput noćnih klubova.

- Ova pandemija sada ima potpuno drugačiji karakter, to je pandemija nevakcinisanih. To više nije pretnja za društvo u celini. Sada mu dozvoljavamo da ide svojim tokom, čak i ako će to izazvati lokalne epidemije. One više neće biti smrtonosne kao što su bile pre uvođenja vakcina - zaključila je na kraju razgovora Lone Simonsen.

