Vesić: Moravski koridor biće gotovo krajem 2025. ili početkom 2026. godine

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da će krajem 2025. ili početkom 2026. godine biti u potpunosti završen Moravski koridor, koji se trenutno radi, a da će do kraja ove godine u saobraćaj biti pušteno 30 kilometara tog koridora, čime će u saobraćaj biti uključeni Trstenik i Vrnjačka banja kao i deo deonice Preljina - Adrani najverovatnije do Mrčajevaca.

On je u razgovoru za Tanjug istakao da je dužina Moravskog koridora 112,4 kilometara. "Ovde imao dve deonice, od Preljine do Mrčajevaca i od Mrčajevaca do Adrana, jedna je 12 kilometara, a druga je 18. Radimo da bude završena i neka od tih deonica. U svakom slučaju krajem 2025. i početkom 2026. imaćemo još tih dodatnih 25 kilometara od Vrnjačke banje do Adrana i to je onda kompletno završen Moravski koridor", rekao je Vesić.

Moravski koridor je, kako kaže, značajan za razvoj lokalnog turizma i lokalnih investicija, a radi se i izmeštanje gotovo 30 kilometara Zapadne Morave.

"Ovde živi skoro 500.000 ljudi, imamo velike gradove kao što su Kraljevo, Kruševac, Vrnjačka banja i Trstenik. Neophodno je da se u Kraljevo dovedu još neke fabrike i na tome rade i premijer Vučević i predsednik Vučić. Radimo svi zajedno, ali suština je da se uradi infrastruktura i zato je ovaj koridor važan", kazao je Vesić.

On je, obilazeći radove na petlji Adrani sektori 3 Moravskog koridora, naveo da će na toj petlji početi brza saobraćajnica ka Novom Pazaru.

"Znači, 84 kilometra, ona se sada projektuje. To je brza saobraćajnica Kraljevo - Raška - Novi Pazar, čime ćemo Novi Pazar i Rašku vezati na brzu saobraćajnicu. Vi ćete stizati od Novog Pazara do ovog mesta recimo za 20-25 minuta. A gore, malo iznad, ima još jedna petlja Katrga prema Preljini. Tu će se uključivati obilaznica oko Kragujevca. Sada radimo 22 km obilaznice, treba da se radi još 36 km", rekao je Vesić.

Ministar dodaje da će to pružiti direktnu vezu prema autoputu Beograd - Niš, čime će ovaj deo Srbije biti premrežen mrežom autoputeva i brzih saobraćajnica.

"A to znači da će ljudi živeti bolje, da će imati više investicija i da ćemo stvoriti pravu decentralizaciju", istakao je.

Vesić navodi da je Moravski koridor prvi pametni autoput u Srbiji sa opremom koja omogućava da softver automobila direktno komunicira sa softverima na pametnom autoputu. Naveo je da je i toku projekat koji rade Telekom Srbija i Institut Mihailo Pupin koji će svih postojećih hiljadu kilometara auto-puteva u Srbiji pretvoriti u pametne auto-puteve.

"Nova direktiva Evropske komisije nalaže da svi novi automobili proizvedeni u EU imaju ugradjenu opremu za direktnu komunikaciju sa softverima na autoputu. Tako da narednih godina više nećete moći da vozite brže nego što je dozvoljeno, pošto će automobil čitati znake umesto vas, ako neko ne zna da ih čita a ima i takvih", rekao je Vesić.

Ministar naglašava da će to obezbediti propisnu vožnju i podsetio da se kompletna regulacija reke radi u skladu sa standardima.

"To je zaista ogroman poduhvat, ne samo izgradnja saobraćajnice", poručio je Vesić za Tanjug.

Autor: P. J.