PRELOMIO! Elon Mask prodao akcije Tesle za 5 milijardi dolara

Na ovaj potez se oslučio nekoliko dana nakon što je pitao putem društvene mreže Tviter svojih 63 miliona pratilaca da li treba da proda 10 odsto svog udela u Tesli, prenosi BBC.

Akcije kompanije pale su za oko 16 odsto u dva dana nakon što je anketa izašla na Tviteru.

Teslin poraz dolazi usred burnih nekoliko dana za proizvođača automobila. Počelo je kada je Mask pitao svoje pratioce na Tviteru tokom vikenda da li treba da proda 10 odsto svog udela u kompaniji, nakon čega je usledila vest da je njegov brat Kimbal prodao akcije neposredno pre glasanja.

Tesla je najvredniji proizvođač automobila na svetu, sa berzanskom vrednošću od više od milijardu dolara.

Maskov fond prodao je skoro 3,6 miliona akcija Tesle, vrednih oko 4 milijarde dolara, kao i 934.000 akcija za 1,1 milijardu nakon što je iskoristio mogućnost kupovine skoro 2,2 miliona akcija.

Dokumenti su pokazali da je prodaja oko petine akcija obavljena na osnovu unapred dogovorenog plana trgovanja postavljenog u septembru, mnogo pre nego što je Mask tokom vikenda objavio vest, kao i anketu na društvenim mrežama o prodaji nekih njegovih akcija.

Mask je u subotu objavio anketu na Tviteru tražeći od svojih pratilaca da glasaju o tome da li treba da proda deo svog udela u Tesli da bi ispunio svoje poreske obaveze.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?