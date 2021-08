Google i Microsoft će u narednih pet godina uložiti 30 milijardi dolara u sajber bezbednost

Nakon sastanka sa predsednikom Džoom Bajdenom, Google i Microsoft obećali su da će u narednih pet godina uložiti ukupno 30 milijardi dolara u napredak sajber bezbednosti. Google je obećao 10 milijardi dolara, dok je Microsoft obećao 20 milijardi dolara.

Izvršni direktor Microsofta Satya Nadella na Twitteru je rekla da će 150 miliona dolara od tog novca biti iskorišteno za proširenje Microsoftove mreže za obuku i pomoć američkim vladinim agencijama u nadogradnji njihovih digitalnih sigurnosnih sistema.

Bela kuća je opisala tu posebnu investiciju na sledeći način: "Microsoft ... će odmah staviti na raspolaganje 150 miliona dolara tehničkih usluga kako bi pomogao saveznim, državnim i lokalnim vlastima u poboljšanju bezbednosne zaštite, i proširiće partnerstva sa fakultetima u zajednici i neprofitnim organizacijama za obuka o sajber bezbednosti."

Thank you @POTUS for convening a critical conversation on cybersecurity. Microsoft will invest $20 billion to advance our security solutions over the next 5 years, $150 million to help US government agencies upgrade protections, and expand our cybersecurity training partnerships.