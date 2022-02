POTPUNO LUDILO: Nakon incidenta u đakuziju, žena skočila u okean i nestala; Obalska straža prekinula potragu (VIDEO)

Iako se prvobitno pričalo da je žena imala lisice kada se otrgla obezbeđenju kruzera i skočila sa broda, pojavio se novi snimak na kome se vidi žena kako pokušava da se otrgne obezbeđenju, sa rukama iza leđa ali bez lisica, i viče "Ališa".

Afroamerikanka je u jednom trenutku uspela da se otrgne čuvarima i skoči sa broda visine desetospratnice u okean. Očevici kažu da je žena prvo udarila u stranu broda a onda upala u vodu. Šokirani putnici pojurili su do ivice i gledali kako posada baca pojaseve za spasavanje i baklje kako bi obeležili njen položaj u vodi. Žena je, prema izjavama svedoka, brzo potonula.

JUST IN: New cell phone video shows the moments before and after a woman was held by security and jumped from a Carnival Valor balcony: https://t.co/SA68KjjVP7 pic.twitter.com/Bqf455Usnj