(RAT UŽIVO - 9. DAN) OBJAVLJEN SNIMAK IZ NUKLEARKE: Oštećen objekat prekoputa reaktora broj 2

Danas je deveti dan specijalne vojne operacije u Ukrajini. Požar koji je buknuo u krugu ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožja, najveće u Evropi nakon, kako su rekle ukrajinske vlasti, ruskog grantiranja, je ugašen.

Najvažnije do sada:

Ugašen požar koji je izbilo u najvećoj nuklearnoj elektrani Evope nakon granatiranja

Bitanski premijer optužio Putina da preti bezbednosti čitave Evrope

Ukrajinski predsjednik Zelinski optužio Rusiju za "nuklearni terorizam"

Nastavljeni su pregovori, ali nije dogovoren prekid vatre niti primirje koje je Ukrajina tražila. Postignut je dogovor o obezbeđivanju humanitarnih koridora za evakuaciju civila, kao i da sporazum uključuje mogući privremeni prestanak vatre tokom evakuacije

Ukrajinci su objavili da su Rusi bombardovali Černigov i da ima najmanje 33 mrtva

Rusija je juče saopštila da je zauzela lučki grad Herson

Zelenski tražio direktne razgovore sa Putinom

UN: 249 civila stradalo, a 553 povređeno u Ukrajini

Marijupolj i dalje "ukrajinski"

Ukrajinci potopili svoj glavni brod

UŽIVO:

22.40 Peskov: Rusija čeka treću rundu pregovora

Rusija čeka treću rundu pregovora rekao je Peskov.

❗️#Russia is waiting for the third round of negotiations with the #Ukrainian authorities and hopes that #Kyiv will listen to #Moscow's demands, Peskov said — NEXTA (@nexta_tv) 04. март 2022.

21.44 Zelenski se obratio antiratnim demonstrantima širom sveta

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je evropske države da podrže borbu njegove zemlje protiv invazije ruske vojske.

Zelenski se video snimkom obratio hiljadama ljudi koji protestuju protiv rata u nekoliko evropskih gradova, medju kojima su Pariz, Prag, Lion i Frankfurt i zamolio ih da ne ćute na dešavanja u njegovoj zemlji.

20.51 BBC povlači svoje novinare iz Rusije

Britanski javni servis BBC objavio je danas da povlači sve svoje novinare iz Rusije da osigura njihovu "bezbednost" posle usvajanja zakona koji predvidja zatvorske kazne u slučaju širenja "lažnih informacija o vojsci" i blokiranja njegovog sajta na ruskom jeziku u okviru ruske invazije na Ukrajinu.

Ocenivši da Moskva izgleda želi da "kriminalizuje nezavisno novinarstvo" generalni direktor BBC-ija Tim Dejvi istakao je u saopštenju da "to ne ostavlja drugi izbor nego da se privremeno suspenduje rad svih novinara BBC Njuza" na teritoriji Rusije.

20.40 Snimak nukelarke Zaporožje posle ruskog zauzimanja

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz nuklearne elektrane i oštećenja. Interesantno je da je objekat na kome su prikazana oštećenja nalazi se prekoputa reaktora broj 2 od ukupno 6 koliko ih ima.

NEW: This video shows clear damage from heavy weapons on the elevated walkways between the reactor buildings at Zaporizhzhya NPP. This is well inside the plant perimeter. pic.twitter.com/dWcsuhYoYf — Geoff Brumfiel (@gbrumfiel) 04. март 2022.

19.48 Rusija blokirala Fejsbuk i Tviter

19:35 Američka ambasadorka u UN: Svet je noćas za dlaku izbegao nuklearnu katastrofu

Ambasadorka SAD u Ujedinjenim nacijama Linda Tomas Grinfild rekla je da je svet noćas za dlaku sprečio nuklearnu katastrofu, nakon požara u nuklearnoj elektrani Zaporožje.

Ona je reakciju Rusije nazvala nepromišljenom i opasnom, rekavši da su time najveću nuklearnu elektranu u zemlji doveli u opasnost i da su time ugrozili bezbednost civila širom Evrope.

18.49 - SAD: Nema dokaza da je Rusija napala nuklearne rektore

SAD nisu videle dokaze da je Rusija u četvrtak napala same nuklearne reaktore u nuklearnoj elektrani Zaporožje na jugoistoku Ukrajine i da je izgleda korišćeno malokalibarsko oružje tokom sukoba, izjavila je danas američka podsekretarka za energetiku za nuklearnu energiju DŽil Hrubi.

Ona je u intervjuu za MSNBC rekla da je administracija američkog predsednika DŽozefa Bajdena dobro pripremljena za sve scenarije koji uključuju i zračenje oslobođeno iz nuklearne elektrane u Zaporožju, preneo je Rojters.

"Ne bih pričala o tome kako će NATO reagovati na ove događaje. Međutim, mi smo ozbiljni u nameri da učinimo sve što je moguće da sprečimo curenje radijacije, da preuzmemo kontrolu nad situacijom i ohrabrimo sve strane da se ponašaju odgovorno u ovom periodu", istakla je ona, prenela je agencija RIA Novosti.

18.19 - Zaseda Savet bezbednosti UN nakon ruskog napada na nuklearnu elektranu Zaporožje u Ukrajini.

18.18 Oboren ruski Su-25 u kijevskoj oblasti

Cбитий российский Су-25 Киевская область область pic.twitter.com/P3gzkvpqFE — IgorGirkin (@GirkinGirkin) 04. март 2022.

17:46 BBC obustavlja rad svojih novnara u Rusiji

BBC će obustaviti rad svojih novinara u Rusiji dok ne proceni posledice koje sa sobom nosi novi zakon koji kriminalizuje širenje lažnih vetsi.

Ono što je sporono sa ovim zakonom je što će ruske vlasti odlučivati šta je lažna informacija, a šta ne.

BBC statement on reporting from within Russia.

Reacting to new legislation passed by the Russian authorities, BBC Director-General Tim Davie says: pic.twitter.com/uhowHW3jkr — BBC Press Office (@bbcpress) 04. март 2022.

17:08 Raketa pala u dvorište letnje rezidencije Zelenskog?

16:51 Mariupoj u veoma teškoj situaciji

16:45 Rusija i Ukrajina oformile grupu za humanitarne koridore

Rusija i Ukrajina oformile su radnu grupu za organizovanje humanitarnih koridora, rekao je Mihail Podoljak, savetnik šefa kabineta Zelenskog i jedan od članova delegacije kijevskih vlasti na pregovorima.

- Sada smo napravili takvu uslovnu radnu grupu, koja uključuje predstavnike Ukrajine, predstavnike Rusije, pre svega ruske vojske, i tražili smo posrednika – to je Međunarodni Crveni krst. I sada se razgovara o tome kako da logistički uđemo – da evakuišemo ljude, donesemo hranu, lekove - rekao je on.

16:35 Policijski čas i za vikend u Kijevu

Policijski čas u prestonici će tokom vikenda trajati od 20 časova do 7 sati ujutru

16:30 Rusija i Pentagon uspostavile "vruću liniju"

16:14 Nepregledne kolone izbeglica u Lavovu

16:04 Crna Gora zatvorila nebo za Ruse

Vazdušni prostor Crne Gore zatvoren je za sve ruske avione odlukom Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

15:36 Šolc i Putin razgovarali telefonom

15:27 - Turska kaže da neće zatvoriti nebo Rusiji, prenose ukrajinski mediji.

15:19 - UN: Dosad ubijen 331 civil

Kancelarija UN-a za ljudska prava saopštila je da je do sada tokom ruske invazije na Ukrajinu ubijen 331 civil. Dodaje se da je povređeno 675 civila.

14:56 - UN: Više od 1,2 miliona ljudi pobeglo iz Ukrajine, pola miliona su deca

Više od 1,2 miliona ljudi pobeglo je iz Ukrajine u susedne zemlje otkako je Rusija pokrenula invaziju 24. februara, objavile su Ujedinjene nacije.

Oko pola miliona onih koji su pobegli su mladi, procenjuje UN-ov UNICEF.

Agencija UN-a za izbeglice (UNHCR) predviđa da bi više od 4 miliona ukrajinskih izbeglica moglo da pobegne iz Ukrajine.

14:35 - Rusi ponovo tvrde da je Zelenski napustio Ukrajinu

Predsednik ruske Državne Dume Vjačeslav Volodin izjavio je da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski napustio Ukrajinu i da se trenutno nalazi u Poljskoj.

Zelenski je napustio Ukrajinu. Poslanici ukrajinske Vrhovne rade tvrde da ne mogu da dopru do njega u Lavovu i da je sada u Poljskoj, napisao je Volodin na Telegramu.

14:31 - Kremlj: Nema razgovora o potpisivanju bilo kakvih dokumenata sa Ukrajinom

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da nema nikakvih razgovora o eventualnom potpisivanju bilo kakvih formalnih sporazuma nakon druge runde pregovora između Rusije i Ukrajine.

14:26 - Savet UN za ljudska prava izglasao rezoluciju kojom osuđuje Rusiju

Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija izglasao je ogromnom većinom rezoluciju kojom se osuđuje invazija Rusije na Ukrajinu i predviđa imenovanje komisije koja će istražiti navodne ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

14:25 - Ukrajina objavila da ima žrtava požara u nuklearnoj elektrani

Nekoliko ljudi je poginulo i povređeno u požaru koji je izbio zbog ruskog granatiranja nuklearne elektrane Zaporožje, saopštilo je ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova.

Jutros je prvobitno saopšteno da nema povređenih niti poginulih.

Zaposleni prate rad nuklearke da bi bili sigurni da je sve u redu, a nivo radijacije trenutno je normalan, objavilo je ministarstvo na Facebooku, prenosi BBC.

Ali ako bi bio prekinut proces hlađenja nuklearnog goriva unutar elektrane, moglo bi da dođe do velikog akcidenta.

- Hiljade ljudi, uključujući civile koji trenutno nisu u mogućnosti da se evakuišu iz područja u blizini elektrane bi bili pogođeni, navodi se u izjavi.

14:04 - Stoltenberg: NATO ne traži rat sa Rusijom

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg naglasio je da NATO ne traži rat sa Rusijom.

Govoreći u Briselu, on je rekao da je NATO ''odbrambeni'' savez.

Naš osnovni zadatak je da zaštitimo naših 30 nacija - rekao je on.

Mi nismo deo ovog sukoba i imamo odgovornost da obezbedimo da on ne eskalira i ne širi se van Ukrajine. To bi bilo još razornije i opasnije, uz još više ljudske patnje.

13:58 - Ukrajinska vojska: Rusija iscrpela većinu svojih operativnih rezervi u Ukrajini

Ukrajinska vojska je objavila da je Rusija iscrpela većinu svojih operativnih rezervi u Ukrajini.

Rusija je počela da prebacuje trupe iz svojih južnih i istočnih vojnih okruga kako bi popunila svoje redove, saopštilo je Glavni štab Oružanih snaga Ukrajine.

13:34 - Ukrajina objavila podatke o ruskim gubicima

Prema ovim procenama, Rusija je izgubila 9.166 vojnika, 251 tenk, 33 aviona, 37 helikoptera, 404 vozila, 105 raketnih sistema.

Broj poginulih ruskih vojnika mnogo je veći od broja koji je zvanično objavila Moskva, a to je 498 vojnika.

13:32 - Kremlj čeka odgovor Kijeva o novim rundama pregovora

Kremlj je saopštio da čeka odgovor Ukrajine o nastavku mirovnih pregovora nakon jučerašnje druge runde pregovora.

Kažu da su Ukrajini rekli da vide rešenje za ovu situaciju. Dodali su da će šta će biti dalje zavisiti od Ukrajine.

Portparol Dmitrij Peskov je dodao da sa Kijevom nisu dogovoreni nikakvi konkretni dokumenti.

13:08 - Kličko: U poslednjih 8 dana rođeno 390 beba

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko odgovorio je video-snimkom građanima Kijeva. „Noć je prošla relativno mirno, više puta se uključivao PVO.

Kličko je otkrio i da je tokom poslednjih 8 dana u Kijevu rođeno 390 beba, 199 dečaka i 191 devojčica. On je dodao da je u Kijevskom zoološkom vrtu rođen lemur.

13:01 - Zaharova: Ne treba verovati Viktoriji Nuland

Ne treba verovati izjavama zamenice američkog državnog sekretara Viktorije Nuland o ukidanju sankcija protiv Rusije u slučaju prekida operacije u Ukrajini, upozorila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Nemoguće je i ne sme se verovati na reč pojedinim izjavama ljudi koji su se mnogo puta poneli neodgovorno i koji ne ispunjavaju svoje obaveze, to je štetno i opasno" izjavila je Zaharova.

12:53 - Volas preti Putinu

Britanski ministar odbrane Ben Volas izjavio je u petak da se ruski predsednik Vladimir Putin igra vatrom napadajući nuklearnu elektranu na jugoistoku Ukrajine i pozvao ga da prestane da napada takve ciljeve.

12:46 - IAEA: Projektil kojim je pogođena nuklearna elektrana u Zaporižju - ruski

Šef IAEA-e Rafael Grosi rekao je kako može potvrditi da je administrativnu zgradu u sklopu nuklearke Zaporižje pogodio projektil koji je ispaljen s ruske strane.

12:28 - Rusi juče objavili da konvoj ulazi u grad: Danas nema informacija o njemu

Ruska vojska juče je objavila video vojnog konvoja kako ulazi u Kijev, koji je prošao ispod radara. Danas nema novih informacija o napredovanju ruskih trupa prema Kijevu.

12:25 - Predsednik Vladimir Putin rekao je da Rusija nema zle namere prema svojim susedima.

Osvrćući se na rusku specijalnu operaciju koja je u toku u Ukrajini, Putin je naglasio da Rusija odgovara samo na „negativne akcije drugih zemalja“.

12:02 - Ruske trupe trenutno ulaze u ukrajinski grad Nikolajev, prenose agencije.

Ovu informaciju javile su lokalne vlasti grada Nikolajeva u Nikolajevskoj oblasti.

11:48 - Blumberg: Rusi planiraju javna pogubljenja u Ukrajini?

Evropski obaveštajni zvaničnici tvrde da Rusija navodno planira da organizuje javna pogubljenja u zarobljenim ukrajinskim gradovima u pokušaju da slomi moral.

Izvor informacija je anonimni zvaničnik, koji tvrdi da je video dokumente ruske obaveštajne agencije Federalne službe bezbednosti, prenosi Dejli mejl pisanje Blumberga.

"Agencija takođe planira nasilnu kontrolu mase i represivno zatvaranje organizatora protesta kako bi slomila ukrajinski moral“, rekla je politička urednica Blumberga Kiti Donaldson.

11:20 - Zelenski: Napad na nuklearku mogao je da završi kao šest Černobilja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je ruski napad na nuklearnu elektranu u Zaporožju mogao da izazove uništenje jednako kao da je eksplodiralo "šest Černobilja“.

BBC je preneo delove njegovog televizijskog obraćanja koje je počeo sa: "Narode Ukrajine! Preživeli smo noć koja je mogla da zaustavi tok istorije - istorije Ukrajine, istorije Evrope."

Zelenski je rekao da je Rusija znala šta radi kada je gađala granate direktno na stanicu i nazvao to činom "terora na nečuvenom nivou“.

Obraćajući se Rusima, on je rekao: "Kako je to uopšte moguće? Zar se nismo zajedno borili protiv posledica černobiljske katastrofe 1986. godine?“ i pozvao ih izađu na ulice i kažu svojoj vladi da žele da žive.

Zelenski je takođe pozvao na zonu zabrane letova iznad Ukrajine i sankcije protiv "nuklearne terorističke države". "Radijacija ne zna gde je Rusija. Radijacija ne zna za granice vaše zemlje", upozorio je on.

Istovremeno, ruske vlasti demantovale su optužbe Kijeva da su granatirale nuklearnu elektranu i za požar koji je tamo izbio optužile ukrajinske savotere.

11:14 - Marijupolj zove NATO u pomoć

Zamenik gradonačelnika Marijupolja, lučkog grada na jugu Ukrajine, pozvao je lidere NATO da pošalju trupe u Ukrajinu, rekavši da Rusija neće stati sve dok od zemlje ne napravi pustinju i ne ubije mnogo civila, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Sergej Orlov je za BBC radio rekao da ne postoji način da se Putin spriječi da "ubija naše civile s neba dok se NATO ne probudi i shvati da to nije regionalni sukob".

"To je rat protiv demokratije, protiv slobode, protiv jedne od najvećih evropskih nacija. Izgleda da (lideri NATO-a) ne razumeju da Putin neće stati, oni su uplašeni i to je šteta. I očekujemo da će jednog dana lideri NATO shvatiti da je potpuno neophodno pružiti direktnu vojnu podršku Ukrajini da se zaustavi Putin ili barem da zatvorimo naše nebo da nas zaštiti od pretnje sa neba", rekao je on.

Orlov kaže da ruski predsednik Vladimir Putin želi da stvori pustinju da bi rešio ukrajinsko pitanje, ali da je "nemoguće uzeti naše gradove jer grad nisu zgrade, grad su ljudi".

Stanovnici ukrajinskog lučkog grada Marijupolja rekli su za BBC da pokušavaju da prežive nemilosrdnu salvu ruskog granatiranja koja je porušila stambene četvrti i prekinula snabdevanje strujom i vodom.

11:09 - SAD: Ne želimo rat sa Rusijom ali smo spremni za njega

NATO će braniti sve svoje saveznike i teritoriju od ruskog napada, izjavio je u petak američki državni sekretar Entoni Blinken koji je doputovao na sastanak ministara spoljnih poslova alijanse u Brisel.

We don't seek conflict with Russia but we are ready for it, U.S. says https://t.co/HZnCKAFBVz pic.twitter.com/jI1zgnzAa5 — Reuters (@Reuters) 04. март 2022.

"Naš savez je odbrambeni. Ne tražimo nikakav sukob. Ali ako dođe do sukoba, spremni smo za njega i branićemo svaki pedalj teritorije NATO-a", rekao je on novinarima, osuđujući ono što je nazvao ruskim napadima na civile u Ukrajini.

"I preko noći smo takođe videli izveštaje o napadu na nuklearnu elektranu. Ovo samo pokazuje nepromišljenost ovog rata i važnost njegovog okončanja i važnost povlačenja svih svojih trupa Rusije i angažovanja u dobroj veri u diplomatskim naporima", rekao je on.

10:56 - Šef IAEA: Nije bilo ispuštanja radioaktivnog materijala iz nuklearke

Nije bilo ispuštanja radioaktivnog materijala nakon vojnih udara na nuklearku Zaporožje i nema štete na reaktorima, objavilo je Rafael Mariano Grosi, šef Međunarodne agencije za nuklearnu energiju (IAEA).

"Važno je reći da svi sigurnosni sistemi šest reaktora u elektrani uopšte nisu bili pogođeni", rekao je Grosi. "Nije došlo do ispuštanja radioaktivnog materijala", dodao je.

Ovim su potvrđene ranije informacije da u požaru nije došlo do oštećenja ključnih delova nuklearne elektrane.

Grosi je rekao i da su dve osobe povređene i da je verovatno reč o pripadnicima obezbeđenja.

Rekao je da je u kontaktu i s ruskim i ukrajinskim snagama.

"Ovde bih za sada trebalo da naglasim da je u kontrolnoj sobi i dalje ukrajinsko osoblje koje upravlja nuklearkom", rekao je Grosi.

10:42 - Gradonačelnik: Situacija u Zaporožju ekstremno napeta

Dmitro Orlov, gradonačelnik grada Energodara, gde se nalazi nuklearna elektrana Zaporožje, rekao je danas da u gradu nema grejanja zbog oštećenja od granatiranja.

"Zbog oštećenja toplovoda tokom noćnog granatiranja, Energodar nema grejanje. Trenutno radimo na popravci", rekao je on a preneo CNN.

Orlov je rekao da oni koji su proveli noć u skloništima mogu da se vrate kući, ali je preporučio da izbegavaju boravak na otvorenom zbog "izuzetno napete situacije".

"Što se tiče situacije u samom gradu. Sada su ulice mirne, nepoznati ljudi se ne primećuju. Oni koji su prenoćili u prihvatilištu mogu da se vrate kući. Međutim, zbog izuzetno napete situacije u blizini, preporučujemo vam da što manje budete napolju i ostanite kod kuće“, rekao je Orlov.

10:34 - Ruska raketa je pogodila školu u Žitomiru?

Ukrajinska Rada objavila je na Telegramu da je ruska raketa pogodila školu u Žitomiru.

10:31 - DNR: U granatiranju Donjecka poginula žena

Usled granatiranja Donjecka raketnim sistemima Grad, 12 osoba je povređeno, a jedna žena je poginula, izjavio je predstavnik Narodne milicije DNR Eduard Basurin, prenose proruski mediji.

10.25 Rab: Teško je verovati da Rusi nisu namerno napali nuklearku

Teško je poverovati da ruski napad na ukrajinsku nukelarnu elektranu u Zaporožju nije bio nameran, izjavio je danas zamenik britanskog premijera Dominik Rab.

Ukrajina je saopštila da su ruske vojne snage zauzele nuklearku, najveću u Evropi, nakon što su je, kako navode, napali u ranim jutarnjim časova, pogodivši zgradu za obuku.

"Vrlo je teško poverovati da to nije urađeno sa namerom. U svakom slučaju, protiv zakona je napasti mesto kao što je nuklearna elektrana, ne paziti na bezbednost objekta i nastaviti sa granatiranjem zgrade u plamenu, u trenutku kada je vatrogasci gase", rekao je Rab za BBC.

10:22 - Rusija: Nuklearku zapalili Ukrajinci

Rusija je zauzela nuklearnu elektranu Zaporožja, najveću u Evropi, ali se u borbama ruskih i ukrajinskih snaga koje su trajale tokom noći zapalila administrativna zgrada u krugu elektrane.

Ukrajinske vlasti su za to okrivile rusku vojsku, rekavši da su granatirali elektranu, a ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je optužio Moskvu za "nuklearni teror".

Rusi sada tvrde da su zgradu u nuklearki zapravo zapalili Ukrajinci. Rusko Ministarstvo obrane okrivilo je Ukrajinu za požar u krugu elektrane i to su nazvali "monstruoznom provokacijom".

Portparol ruskog ministarstva odbrane rekao je da nuklearna elektrana radi normalno i da je oblast pod ruskom kontrolom od 28. februara, preneo je Rojters.

"Međutim, sinoć je na teritoriji pored elektrane kijevski nacionalistički režim pokušao da izvrši monstruoznu provokaciju“, rekao je portparol Igor Konašenkov.

10:16 - Broj mrtvih u Černihivu porastao na 47

U ruskim vazdušnim napadima u gradu Černihivu na severu Ukrajine juče je ubijeno ukupno 47 ljudi, kažu lokalni zvaničnici.

Prethodno je bilo rečeno kako su 33 osobe mrtve.

10.08 Najveći avion na svetu potpuno je uništen

Najveći teretni avion na svetu, ukrajinski Antonov-225, uništile su granatiranjem ruske snage u napadu na aerodrom Hostomel u blizini Kijeva, saopštila je prošle nedelje ukrajinska fabrika za proizvodnju oružja Ukroboronprom.

Sada je objavljen snimak koji pokazuje da je avion koji se nalazi na aerodromu u Kijevu na kojem su se odvijale borbe potpuno uništen.

Russian State TV report from Gostomel Airport in Kyiv. Sadly An-225 completely destroyed. pic.twitter.com/9kN04Gkz91 — Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) 04. март 2022.

Objavljene su i fotografije.

All that remains of the world's largest transport aircraft, the An-225 Mriya, in #Hostomel. pic.twitter.com/uDDjOAnsNB — NEXTA (@nexta_tv) 04. март 2022.

9:58 - Ukrajinske snage raketirale Azov?

DNR je saopštila da je ukrajinska vojska izvela raketni napad na štab specijalnog odreda Azov na jugozapadu Mariupolja, uništeno je više od 20 militanata i 10 jedinica vojne tehnike.

Kako je saopštila Narodna milicija DNR, naređenje za udar iz Točke-U je dato nakon što su militanti Azova potpuno odbili da se povinuju komandi ukrajinske vojske i koordiniraju svoje akcije sa njom, a komandant grupe Vostok general Sodol, smrtno je ranjen u sukobima sa militantima Azova.

9:55 - NATO održava sastanak zbog Ukrajine

LIVE: NATO foreign ministers arrive for meeting on Ukraine https://t.co/2mZP1NRGuz — Reuters (@Reuters) 04. март 2022.

9.51 - Ukrajina potopila svoj glavni brod?

Ministar odbrane Ukrajine Oleksij Reznikov napisao je na Fejsbuku da je glavni brod ukrajinske mornarice, fregata "Hetman Sagajdačni", potopljena kako ne bi pala u ruke ruskim snagama.

"Teško je zamisliti težu odluku za hrabrog ratnika i ceo tim. Ali mi gradimo novu flotu. Modernu, moćnu. Sada je glavna stvar da ustanemo", napisao je Reznikov.

9:46 - Letonija: NATO da razmotri sve opcije u vezi sa Rusijom

Letonski ministar spoljnih poslova Edgars Rinkevičs izjavio je da bi NATO trebalo da "razmotri sve opcije", kada je upitan o potencijalnom ulasku Alijanse u direktan sukob sa Rusijom.

Rinkevičs je za BBC rekao da vlade "ne bi trebalo da isključuju" nijednu opciju kako bi zaustavile invaziju na Ukrajinu. Nešto ranije je bivši ukrajinski premijer Aleksij Hončaruk izjavio da drugim evropskim zemljama "nije jasno" koliko daleko će Putin ići.

9:36 - Rusija uvela kazne za one koji "šire laži" o ruskoj vojsci u Ukrajini, kazna do 15 godina zatvora

Ruski parlament usvojio je zakon kojim se širenje "lažnih informacija o ruskim oružanim snagama" smatra kaznenim delom.

Zakon, koji je Duma usvojila u trećem i poslednjem čitanju, uvodi novčane i zatvorske kazne za one koji, kako stoji u zakonu, namerno šire lažne informacije o oružanim snagama, da pritom te informacije imaju ozbiljan uticaj, navodi se u saopštenju Donjeg doma.

Onima za koje se utvrdi da su prekršili novi zakon širenjem takozvanih lažnih informacija o akcijama ruskih oružanih snaga u Ukrajini preti kazna do tri godine zatvora.

Ako se takve informacije koriste kao deo organizirane grupe ili se koriste "lažni dokazi", primenjuje se maksimalna kazna od 10 godina zatvora. Dovedu li te informacije do "težih posledica", počiniteljima preti kazna do 15 godina zatvora.

9:15 - Kina traži od svih strana da garantuju bezbednost ukrajinskih nuklearnih elektrana

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova je zatražilo od svih strana da garantuju bezbednost nuklearnih elektrana u Ukrajini, nakon što je požar buknuo u kompleksu nuklearne elektrane Zaporožje nakon napada ruskih snaga.

9:05 - Moskovska berza zatvorena i peti dan zaredom. Ostaje zatvorena do 8. marta

Moskovska berza neće biti otvorena za trgovanje ni danas, stoji u saopštenju ruske centralne banke.

Ubrzo nakon toga, berza je u novom saopštenju navela da će ostati zatvorena do 8. marta.

-Zatvaranje uključuje 'trgovanje i nagodbe na svim tržištima Moskovske berze, navodi se u saopštenju, prenosi CNN.

Berza je zatvorena cele nedelje, nakon što su prethodne sedmice Rusiji uvedene sankcije od strane Zapada.

8:26 - Ukrajinske snage opet granatirale Donjeck

Ukrajinske snage gađale su u petak ujutro Dokučajevsk u Donjeckoj Narodnoj Republici, ispalivši 10 raketa iz BM-21 Grad i 14 granata kalibra 120 milimetara, saopštilo je predstavništvo DNR u Zajedničkom centru za kontrolu i koordinaciju sprovođenja režima prekida vatre.

Kako prenosi Sputnik, ukrajinski vojnici su tokom proteklog dana 26 puta otvorili vatru na teritoriju DNR, ukupno su ispalili 323 granate.

8:22 - Otkaz uz "Labudovo jezero"

Jedna od poslednjih nezavisnih ruskih novinskih kuća TV Kiša objavila je da će prekinuti operacije na neodređeno vreme nakon što je bila pod pritiskom zbog izveštavanja o ratu u Ukrajini.

Rusko regulatorno telo za telekomunikacije već je blokiralo televiziju zbog "podsticanja ekstremizma, zlostavljanja ruskih građana, izazivanja masovnog narušavanja javnog mira i bezbednosti i podsticanja protesta“, navodi se u izveštajima.

U četvrtak je izdanje emitovalo svoju poslednju emisiju na mreži. "Ne ratu“, rekla je Natalija Sindejeva, jedan od osnivača kanala, dok su zaposleni izlazili iz studija.

The Entire staff of the Russian TV channel “the rain” resigned during a live stream with last words: “no war” and then played “swan lake” ballet video (just like they did on all USSR tv channels when it suddenly collapsed) #Ukriane #UkraineRussiaWar #Russia #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/o4LzUqnWLc — Ukraine News UK (@UkraineNewsUK) 04. март 2022.

Kanal je tada počeo da pušta snimke izvođenja Labudovog jezera Čajkovskog.

Balet je neslavno korišćen u radio i televizijskim emisijama iz sovjetske ere tokom 1980ih za obeležavanje smrti lidera, a kasnije i u puču 1991. koji je doprineo kraju Sovjetskog Saveza.

8:17 - Marijupolj i dalje pod kontrolom Ukrajinaca

Jugoistočni lučki grad Marijupolj i dalje je pod kontrolom Ukrajine, ali su ga opkolile ruske snage i podvrgnut je intenzivnim udarima, saopštila je Velika Britanija u obaveštajnim podacima u petak.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/vHxz2SoCNW



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zzFeOi729Y — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) 04. март 2022.

"Marijupolj je i dalje pod kontrolom Ukrajine, ali je okružen ruskim snaga.a", saopštilo je Ministarstvo odbrane. "Gradska civilna infrastruktura je podvrgnuta intenzivnim ruskim udarima."

8:12 - Ukrajina: Rusi su zauzeli nuklearnu elektranu

Ukrajinska novinska agencija Ukrinform objavila je da je područje nuklarke Zaporožije okupirala ruska vojska, pozivajući se na objavu Državnog inspektorata za nuklearnu regulaciju Ukrajine.

Informaciju je podelio na društvenim mrežama i ukrajinski parlament.

Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими військовими https://t.co/crPROn4iyS — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 04. март 2022.

Ukrajinski inspektorat za nuklearnu energiju objavio je kako sami reaktori nisu oštećeni. Oštećena je, kako su naveli, reaktorska komora bloka br. 1, što ne utiče na bezbednost bloka.

Sistemi i elementi važni za sigurnost nuklearnih elektrana su u ispravnom stanju, a do sada nisu zabeležene promene u statusu zračenja, stoji u saopštenju.

7:52 - Azijske berze pale, evro pod pritiskom, pale cene deonica na Vol stritu, EU preti stagflacija

Cene deonica na azijskim berzama su pale, kao i evro, jer ulagače zabrinjavaju vesti o požaru u nuklearnoj elektrani u Ukrajini i daljnjim napadima ruske vojske na ukrajinske gradove.

Cene nafte su nešto niže nego juče.

Istovremeno, vrednost dolara je porasla. Tako je cena evra skliznula sa jučerašnjih 1,11 na 1,10 dolara, najniži nivo od maja 2020. godine

Na Vol stritu su u četvrtak cene deonica pale, nakon snažnog rasta dan pre, jer ulagače brine produbljivanje ukrajinske krize i rizik od daljnjeg jačanja inflacije zbog snažnog rasta cena energenata.

Zbog rata u Ukrajini, u Evropskoj uniji (EU) se zahuktava inflacija, cene energije i sirovina skaču, pad proizvodnje i potrošnje teško će biti izbegnut, zbog čega preti stagflacija - ekonomski rast na nuli uz inflaciju, upozoravaju evropski analitičari.

7:49 - Koinbejs neće zabraniti Rusima korišćenje platforme

Američka berza kriptovaluta Coinbase Global Inc neće preventivno zabraniti svim Rusima korišćenje platforme, rekao je izvršni direktor Brajan Armstrong u tvitu u petak.

"Ne mislimo da postoji veliki rizik da ruski oligarsi koriste kripto kako bi izbegli sankcije“, rekao je Armstrong, dodajući da "neki obični Rusi koriste kripto kao spas sada kada je njihova valuta propala“.

1/ We've been seeing some questions/discussion around whether crypto can be used to avoid sanctions. A few thoughts... — Brian Armstrong - barmstrong.eth (@brian_armstrong) 04. март 2022.

7:40 - Spašeno svih 6 članova posade estonskog broda koji je potonuo kod Odese

Estonski teretni brod Helt potonuo je juče u blizini ukrajinske luke Odese nakon eksplozije.

Juče se znalo da su dva člana posade pronađena su u čamcu za spasavanje na moru, a da je četvereno nestalo, ali je sada potvrđeno da je svih šestoro članova posade spašeno.

Igor Ilves, direktor agencije Vista iz Talina, rekao je Rojtersu da je brod možda naleteo na minu.

7:32 - Bez promene nivoa radijacije u Zaporožju

Osnovna oprema u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporožje ostala je nepromijenjena nakon požara, bez promjene nivoa radijacije, saopštila je u petak Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), pozivajući se na regulatorne organe zemlje, prenosi Rojters.

"Ukrajinski regulatorni organ saopštio je da požar na lokaciji nije uticao na 'osnovnu' opremu i da osoblje fabrike preduzima mere za ublažavanje posledica", navodi se u saopštenju.

"Nije bilo prijavljenih promena u nivou radijacije u elektrani", dodaje se se.

7:28 - Napredovanje Rusa

Ruske snage zauzele su gradove Berdjansk i Enerhodar u regionu Zaporožja na jugoistoku Ukrajine, kao i oblast oko Zaporoške nuklearne elektrane, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, a prenosi Interfaks.

7:11 - Mask: Postoji mogućnost da sateliti Starlinka u Ukrajini budu meta

Ilon Mask je upozorio da postoji velika šansa da bi njegovi sateliti Starlink - koje je poslao Ukrajincima kako bi imali pristup internetu - mogli da budu meta napada.

Mask je posavetovao korisnike da postave laganu kamuflažu preko antene kako bi izbegli vizuelnu detekciju Starlinka, kao i da ga uključuju samo kada je potrebno, prenosi BBC.

7:07 - Trudo osudio "stravični napad na nuklearnu elektranu"

Kanadski premijer Džastin Trudo osudio je napad na nuklearnu elektranu Zaporižiju i pozvao Rusiju da odmah prekine sa "neprihvatljivim napadima".

"Zamenik premijera i ja smo razgovarali sa predsednikom Zelenskim o stravičnim napadima na nuklearnu elektranu Zaporožija. Ovi neprihvatljivi napadi Rusije moraju prestati odmah", stoji u objavi kanadskog premijera.

DPM @cafreeland and I just spoke with President @ZelenskyyUa about the horrific attacks at the Zaporizhzhia nuclear power plant. These unacceptable attacks by Russia must cease immediately. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 04. март 2022.

7:00 - Vatra u krugu nuklearke ugašena

Ubrzo nakon što su ukrajinske vlasti objavile da je požar lokalizovan, stigla je nova informacija da je požar ugašen.

"U 06:20 (05:20 po srpskom vremenu) požar u zgradi za obuku nuklearne elektrane Zaporižija u Energodaru je ugašen. Žrtva nema". poručila je ukrajinska služba za hitne situacije.

Video of fighting at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. https://t.co/kDdKk2DQfn pic.twitter.com/vM5yMHn1if — Rob Lee (@RALee85) 04. март 2022.

Dmitro Orlov, gradonačelnik Enerhodara, grada u kojem se nalazi nuklearka, rekao je da su borbe ruskih i ukrajinskih snaga kod nuklearke prestale, javio je ukrajinski BBC pozivajući se na lokalnu televiziju.

06:10- Zarobljeni ukrajinski tenkovi u Andrejevki kod Volnovahe.

Ukrajinska vojska je, povlačeći se, ostavila četiri tenka odjednom u dobrom stanju i sa municijom, javlja dopisnik Sputnjika.

06:05 - Nove američke sankcije protiv Moskve biće ukinute kada Rusija prekine specijalnu operaciju u Ukrajini, saopštila je zamenica državnog sekretara SAD Viktorija Nuland.

04:05 - Požar na Zaporoškoj nuklearnoj stanici

U blizini Zaporoške nuklearne centrale gori petospratna zgrade za obuku, vatra je zahvatila tri sprata, saopštava služba za vanrednu situaciju Ukrajine

Povređenih nema.

04:00 - Razgovor Bajdena i Zelenskog

Američki predsednik Džozef Bajden razgovarao je telefonom sa ukrajinskim kolegom Vladimir Zelenskim o Zaporoškoj nuklearnoj situaciji, javlja Si-En-En.