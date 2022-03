'RUSI PLANIRAJU NAPAD NA ČERNOBILJ!' Ukrajinci izneli SKANDALOZNE TVRDNJE: Nakon katastrofe, prebaciće odgovornost

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je da Rusija planira teroristički napad na Černobilj. U njihovom saopštenju se navodi da će Rusi prebaciti odgovornost na Ukrajinu nakon napada.

- Prema dostupnim informacijama - Vladimir Putin naredio je pripremu terorističkog napada na nuklearnu elektranu u Černobilju. Planirano je stvaranje tehnološke katastrofe, a okupatori će odgovornost prebaciti na Ukrajinu. U ovom trenutku, Černobilj je potpuno isključen iz nadzornih sastava Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAGATE). Stanica ne radi - piše u saopštenju ukrajinskog ministarstva odbrane.

Belarusian experts to reboot Chernobyl power



After a phone call between the Presidents of Belarus and Russia, Minsk will provide experts tasked with restoring power to the Chernobyl plant with backup supplies limited.#Chernobyl #WorldEconomicForum pic.twitter.com/aCYxK7l6qw