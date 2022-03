(UŽIVO) 25. DAN RATA! Rusi dali Ukrajini rok: Do jutra da se izjasne o predaji Mariupolja

Najvažnije:

Rusija upotrebila hipersonično oružje i uništila podzemno vojno skladište u zapadnoj Ukrajini

Volodimir Zelenski pozvao je na hitno održavanje “smislenih i poštenih” mirovnih pregovora. Takođe pozvao Švajcarsku da se obračuna s ruskim oligarsima

S Rusijom je dogovoreno deset humanitarnih koridora za evakuaciju građana

Iz sata u sat:

21.20 Rusija: Ukrajina do ujutro da se izjasni o predaji Mariupolja

21.00 Džonson obećao Zelenskom vojnu podršku

Britanski premijer Boris Džonson obećao je danas u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim da će nastaviti da pruža vojnu podršku Ukrajini.

- Premijer je istakao stalnu posvećenost Velike Britanije radu sa međunarodnim partnerima na koordinaciji podrške za jačanje samoodbrane Ukrajine - navodi se u saopštenju Dauning strita.

Kako se dodaje, lideri Ukrajine i Velike Britanije ukazali su na kontinuiranu važnost sankcija u vršenju pritiska na ruskog predsednika Vladimira Putina i osudili napade na nedužne civile, nakon bombaških napada na Mariupolj, prenosi Bi-Bi-Si.

20.25 Korišćenje hipersoničnog oružja nije prekretnica

Ministar odbrane SAD Lojd Ostin izjavio je danas da rusko korišćenje hipersoničnog oružja Ukrajini neće predstavljati prekretnicu u ratu.

- Ne vidim da je to prekretnica. Razmišljam iznova, razlog zbog kojeg Vladimir Putin pribegava upotrebi ove vrste oružja je taj što pokušava da ponovo uspostavi neki zamah. I mi vidimo, opet, da napada gradove i civile. Očekujemo da će nastaviti to da radi, ali ne verujem da će ovo promeniti tok rata - kazao je Ostin za Si-Bi-Es.

Ostin je dodao da je svaka pretnja upotrebom nuklearnog oružja veoma opasna.

20.20 Ukrajina: Uništena cela tenkovska jedinica kod Kijeva

Kijev Independent kaže da je Rusija izgubila celu tenkovsku jedinicu u napadu na Kijev, a poziva se na Glavni štab vojske Ukrajine, prenosi Index.

Prema podacima Oružanih snaga Ukrajine, 6. tenkovska pukovnija ruske vojske uništena je 20. marta.

20.15 Estonija: Putin ne sme da pobedi u ovom ratu

Predsednik Rusije Vladimir Putin ne sme da pobedi u ovom ratu, izjavila je danas premijerka Estonije Kaja Kalas, dodajući da je uznemirujuće videti šta Rusija radi u Ukrajini.

- Pokušavamo da učinimo sve što možemo da podržimo i pomognemo Ukrajini da se bori u ovom ratu. Putin ne sme da dobije ovaj rat - rekla je Kalasova za Si-En-En.

20.10 Deo radnika napustio Černobilj, zamenili ih dobrovoljci

Deo radnika neoperativne nuklearne elektrane Černobilj napustili su danas nuklearku posle više od tri nedelje, javlja BBC. Ukupno 64 radnika je otišlo kućama, a njih je zamenilo 46 dobrovoljaca.

Oko 200 radnika i članova Ukrajinske nacionalne garde su bili zaglavljeni u nuklearnoj elektrani od 24. februara, prvog dana rata, kada je ruska vojska osvojila Černobilj.

19.40 Rusi potvrdili smrt kapetana prve klase u Mariupolju

19.35 Izrael će nastaviti da pomaže Ukrajini koliko bude mogao

Izrael će nastaviti da pomaže ukrajinskom narodu koliko god bude mogao i nikada neće okrenuti leđa nevolji ljudi koji poznaju užase rata, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Izraela Jair Lapid.

U saopštenju izdatom nakon obraćanja predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog izraelskom parlamentu putem video linka, Lapid je istakao da ponovo osuđuje napad na Ukrajinu i zahvaljuje Zelenskom što je podelio svoja osećanja i nevolju ukrajinskog naroda sa članovima Kneseta i vlade, preneo je izraelski dnevnik "Tajms of Izrael".

19.10 Moskva: Uništena 1.483 ukrajinska tenka, 214 dronova...

Ruska vojska uništila je 214 dronova, 1.483 tenkova, 150 raketnih sistema otkako je počela specijalna vojna operacija u Ukrajini, izjavio je danas portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Igor Konašenkov.

On je dodao da su uništena i 584 artiljerijska sistema i minobacača, kao i 1.279 borbenih vozila, preneo je TAS S.

19.00 Kineski ambasador u SAD: Osuda Pekinga ništa ne bi promenila

Kineski ambasador u SAD Čin Gang branio je danas odluku svoje zemlje da ne osudi ruski napad na Ukrajinu, rekavši da takav potez neće doprineti zaustavljanju nasilja.

Čin je za Si-Bi-Es izjavio da kineska osuda neće pomoći i da je pitanje da li bi imala ikakav efekat na Rusiju, preneo je AP.

Kineski ambasador kaže da Kina želi "dobar, prijateljski, komšijski odnos sa Rusijom" i da će nastaviti sa "normalnom trgovinom, kao i ekonomskom, finansijskom i energetskom saradnjom sa Moskvom", ali i da će nastaviti da promoviše mirnovne razgovore i apeluje na hitan prekid vatre od Rusije kroz pregovore i diplomatiju, dodaje američka agencija

18.00 Zelenski: Izbor je na vama, braćo i sestre

Zelenski je izjavio da će Izrael "morati da živi sa izborima" koje donosi o tome da li će pomoći u zaštiti Ukrajine od ruske invazije, obraćajući se izraelskom parlamentu putem video linka.

Zelenski je naveo da Ukrajinci mogu da se zapitaju zašto ne mogu da dobiju oružje od njih, zašto Izrael nije uveo snažne sankcije Rusiji ili ne vrši pritisak na ruske kompanije.

- U svakom slučaju, izbor je na vama, braćo i sestre, i onda morate da živite sa svojim odgovorom, narode Izraela - istakao je Zelenski u obraćanju Knesetu.

17.35 Bela kuća: Bajden ne planira da poseti Ukrajinu ove sedmice

Sekretarka za štampu Bele kuće Dženifer Psaki izjavila je danas da nije planirano da predsednik SAD Džozef Bajden naredne sedmice otputuje u Ukrajinu, dok bude bio u Evropi kako bi prisustvovao na samitima NATO i EU.

- U fokusu putovanja biće nastavak okupljanja sveta u znak podrške ukrajinskom narodu i protiv invazije predsednika Putina na Ukrajinu, ali nema planova za putovanje u Ukrajinu - napisala je ona na Tviteru, preneo je Si-En-En.

16.10 Francuska blokirala gotovo 850 miliona evra imovine ruskih oligarha

Francuska je od početka rata u Ukrajini na svojoj teritoriji blokirala gotovo 850 miliona evra vrednu imovinu ruskih oligarha – jahte, stanove, bankovne račune, izjavio je ministar financija Bruno L' Mer.

16.00 Sutra nastavak pregovora Rusije i Ukrajine?

Delegacije Rusije i Ukrajine trebalo bi sutra da nastave mirovne pregovore u onlajn formatu, objavila je danas Ukrajinska Pravda.

- Onlajn sastanak ukrajinske i ruske delegacije planiran je za 21. mart - navodi ukrajinski list pozivajući se neimenovani visokopozicionirani izvor.

15.35 Zelenski produžio ratno stanje u Ukrajini za 30 dana

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski produžio je ratno stanje u zemlji za još 30 dana od 26. marta, saopštila je danas pres služba Vrhovne rade.

Predsednik Ukrajine je potpisao nekoliko ratnih zakona, uključujući i onaj o produženju ratnog stanja u Ukrajini, preneo je TAS S.

14.45 Zelenski: Ako pregovori propadnu, to će značiti novi svetski rat

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je kako je spreman na pregovore s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i upozorio da, ukoliko ti pregovori propadnu, rat između dve države mogao bi se pretvoriti u novi svetski rat.

14.30 Podoljak: Do sad je u Ukrajini ubijeno šest ruskih generala

Savetnik ukrajinskog predsednika i član pregovaračkog tima Mihajlo Podoljak tvrdi da je dosad u Ukrajini ubijeno šest ruskih generala.

Istakao je da je ruska vojska nepripremljena.

13.30 Bivši premijer Velike Britanije stiže u Poljsku sa donacijama Crvenog krsta

Nakon nekoliko dana na putu, bivši britanski premijer Dejvid Kameron stigao je u Poljsku da uruči donacije ukrajinskim izbeglicama.

13.20 Papa Franja pozvao na prekid vatre u Ukrajini

Papa Franja je u nedjelju u Vatikanu rekao kako je sukob u Ukrajini "neopravdani masakr" i pozvao vođe na prekid vatre.

- Nasilna agresija protiv Ukrajine nažalost ne staje - rekao je pred hiljadama ljudi na Trgu svetog Petra.

13.10 Navodno ubijen viši oficir ruske mornarice

Ukrajinci tvrde da su ubili visokog ruskog pomorskog oficira.

Generalštab Ukrajine napisao je na Fejsbuku da su njene snage ubile kapetana prvog ranga Andreja Palija tokom intenzivnih borbi, iako su okolnosti oko njegove smrti nejasne i Moskva još nije komentarisala izveštaje.

Palij je zamenik komandanta ruske Crnomorske flote i veruje se da je prvi mornarički oficir ubijen u invaziji.

12.46 Ukrajina tvrdi da je poginulo skoro 15.000 ruskih vojnika

Ukrajinski vojni zvaničnici tvrde da je skoro 15.000 ruskih vojnika ubijeno otkako je sukob otpočeo pre više od tri nedelje.

U objavi na Fejsbuk stranici ukrajinskog generalštaba, zvaničnici su rekli da je 14.700 ruskih vojnika ubijeno u 25 dana borbi.

U ažuriranju se takođe navodi da je u sukobu uništena ogromna količina ruske vojne opreme, uključujući oko 476 tenkova, više od 200 borbenih aviona, helikoptera i dronova i oko 1.487 oklopnih transportera.

11.51 U mariupolju napeto

Ukrajinska poslanica Halina Jančenko rekla je za BBC da je situacija u opkoljenom lučkom gradu Mariupolju, koji je potpuno okružen ruskim snagama, "veoma napeta".

Upitana da li bi grad mogao da padne, odgovorila je da su "Rusi bombardovali oko 80 odsto svih zgrada u gradu".

Ona kaže da je oko pola miliona ljudi živelo u Mariupolju pre sukoba i da ljudi pokušavaju da nađu skloništa na mestima kao što su pozorišta, škole, bolnice i crkve, ali tvrdi da su sve te zgrade napadnute. Dodaje da je oko 130 ljudi spašeno iz pozorišta koje je bombardovano u sredu i da vlasti pokušavaju da pregovaraju o humanitarnom koridoru kako bi ljudima omogućili da napuste grad.

Ona kaže da je nekoliko hiljada ljudi uspelo da pobegne iz grada u poslednjih nekoliko dana.

11.49 Džonson uporedio Ukrajinu i Bregzit, osuli drvlje i kamenje po njemu

"Znam da instinkt našim ljudima svaki put govori da izaberu slobodu, baš kao i Ukrajincima. Mogu vam dati nekoliko primera: kada su Britanci u velikom broju glasali za Bregzit, ne verujem da je to bilo zato što su bili pomalo neprijateljski nastrojeni prema strancima, nego zato su hteli da budu slobodni i rade stvari drugačije", rekao je Džonson.

11.09 Ukrajina optužuje Rusiju za genocid

Zamenica ukrajinskog premijera optužila je Rusiju za "genocid" tokom invazije.

Olha Stefanišina rekla je za Skaj da "apsolutno veruje" da je ruski režim počinio akte genocida i da su predsednik Vladimir Putin i lideri u Kremlju "ratni zločinci“.

Prema njenim rečima, broj "civilnih žrtava" ubijenih i ranjenih tokom ruske invazije "daleko veći od oružanih snaga Ukrajine". Ona je rekla i da su ruski vojnici "žene satima silovali, a zatim ubijali", ali je obećala da će se "Ukrajina opirati onoliko dugo koliko bude potrebno“.

Rusija se nije oglasila ovim povodom, a tvrdnje o genocidu, ratnim zločinima nije moguće nezavisno potvrditi. Moskva je ranije saopštila da je pokrenula "specijalnu operaciju" u Ukrajini kako bi zaštitili rusko stanovništvo od genocida.

10.55 Ukrajina: Cilj nam je 70 posto prošlogodišnje žetve

Ukrajina ima za cilj da dostigne 70% prošlogodišnje žetve uprkos ratu, prenosi Kijev Independent.

Jedna desetina svetske pšenice dolazi iz Ukrajine, dok su Rusija i Ukrajina kolektivno odgovorne za oko 80% svetske ponude suncokretovog ulja.

Zemlje u razvoju u severnoj Africi, Aziji i bliskom istoku su među najzavisnijima od Ukrajine i/ili Rusije, što je navelo Organizaciju UN za hranu i poljoprivredu da upozori da bi invazija mogla dovesti do svetske krize hrane.

10.51 Mapa ruskog napredovanja u Ukrajini

Institut za proučavanje ratovanja objavio je novu mapu položaja ruskih snaga u Ukrajini i navodi da su ukrajinske snage usporile rusko napredovanje.

Britanski obaveštajci tvrde da je ruska vojska tokom vikenda malo usporila napredovanje kako bi se pregrupisali i popravili opremu. Rusija pak nastavlja sa upotrebom hipersoničnog oružja, udara po ukrajinskim položajima i drži Marijupolj pod opsadom.

NEW: Ukrainian forces have defeated the initial #Russian campaign of this war. Its culmination is creating conditions of stalemate throughout most of #Ukraine.



https://t.co/EtMCrMCrMbAjO pic.twitter.com/4XrCCj5Gnj