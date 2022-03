Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini ušla je u 23. dan, a svet i dalje čeka da vidi da li će pregovori dve strane rezultirati prekidom sukoba. I dalje se vode borbe na području brojnih gradova, a do sada je iz Mariupolja, gde je situacija najkritičnija, evakuisano oko 30.000 ljudi.

22:25 EU razmatra stvaranje fonda solidarnosti za Ukrajinu

Evropska unija razmatra stvaranje fonda solidarnosti za Ukrajinu, rekao je predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel.

On je rekao da će fond pružati osnovne usluge u zemlji i "zadovoljiti trenutne potrebe građana".

The Fund would give liquidity for continued support to authorities and in longer term serve as backbone for reconstruction of a free and democratic #Ukraine once hostilities stop.



Partners could contribute to the #USF through an international donors conference. — Charles Michel (@eucopresident) 18. март 2022.

- Fond bi dao likvidnost za kontinuiranu podršku vlastima i dugoročno bi služio kao okosnica za obnovu slobodne i demokratske Ukrajine kada neprijateljstva prestanu - napisao je Mišel u tvitu.

22:00 Mizincev: Iz Mariupolja za 24 sata evakuisano 13.700 ljudi

Više od 13.700 ljudi evakuisano je iz Mariupolja u poslednja 24 sata, a njihov ukupan broj prešao je 56.700, saopštio je danas načelnik ruskog Nacionalnog centra za upravljanje odbranom general Mihail Mizincev.

- Humanitarna operacija u Mariupolju se nastavlja. Proteklog dana iz grada je evakuisana 13.751 osoba, ukupan broj sada iznosi 56.743 - rekao je Mizincev.

Ruski vojni zvaničnik je naveo i da su pored ozbiljnih poteškoća Oružane snage Rusije uspele da obezbede rad humanitarnih koridora u regionima Kijeva, Harkova i Žitomira, koje je proglasila Ukrajina.

Ukupno 3.399 ljudi uspelo je da pobegne sa različitih mesta u tim oblastima koristeći autobuse i lična vozila.

21:45 Popravljen jedan od oštećenih dalekovoda u Zaporožju

Ukrajinski stručnjaci popravili su jedan od oštećenih dalekovoda u nuklearnoj elektrani Zaporožje, objavila je ukrajinska agencija Interfaks.

Tri od četiri dalekovoda oštećeni su ili su skinuti sa napajanja pošto su ruske snage zauzele ovu najveću nuklearku u Evropi 4. marta, prenosi Rojters.

Sa šest reaktora, Zaporožje proizvodi oko petinu ukupne električne energije u Ukrajini, i može da snabde strujom do četiri miliona domaćinstava.

21:15 Bela kuća: SAD će pažljivo pratiti akcije predsednika Sija nakon razgovora sa Bajdenom

Bajden je izneo svoje viđenje napada na Ukrajinu i izneo implikacije ukoliko bi Kina intervenisala kao podrška Rusiji.

Skoro dvočasovni video razgovor američkog predsednika Džoa Bajdena sa njegovim kineskim kolegom Si Đinpingom nije ublažio zabrinutost SAD da bi Kina možda bila voljna da pruži vojnu ili finansijsku podršku Rusiji, kaže Bela kuća.

Umesto toga, sekretar za štampu Bele kuće Džen Psaki rekla je da će SAD pažljivo pratiti dalje akcije predsednika Si Đinpinga.

- Imamo tu zabrinutost. Predsednik je detaljno objasnio kakve bi implikacije i posledice bile ako Kina pruži materijalnu podršku Rusiji dok sprovodi brutalne napade na ukrajinske gradove i civile. I to je nešto što ćemo pratiti i svet će pratiti - rekla je Psaki.

20:55 Satelitski snimci iz ukrajinskih gradova

Novi satelitski snimci pokazuju da je više područja u gradovima Mariupolju i Černigovu uništeno u intenzivnim sukobima između ruskih i ukrajinskih vojnika.

20:00 Šta je Bajden rekao kineskom predsedniku?

U razgovoru sa Sijem, Bajden je izneo posledice po Kinu ako podrži napad Rusije na Ukrajinu, prenosi CNN.

Razgovor lidera SAD i Kine bio je fokusiran na napad Rusije na Ukrajinu. Prema Beloj kući, Bajden je "opisao implikacije i posledice ako Kina pruži materijalnu podršku Rusiji" u skoro dvočasovnom telefonskom razgovoru sa kineskim liderom.

Bajden je izneo stavove Sjedinjenih Država i američkih saveznika i partnera o ovoj krizi. Detaljno je opisao napore SAD da spreče napad, a zatim odgovore na njega, "uključujući nametanje troškova Rusiji".

Bajden je istakao svoju podršku diplomatskom rešavanju krize. Dvojica lidera su se takođe složila oko važnosti održavanja otvorenih linija komunikacije za upravljanje konkurencijom između dve zemlje.

19:45 Hezbolah demantovao Ukrajinu: Naši ljudi se ne bore uz Rusiju

Šef libanskog Hezbolaha Sajed Hasan Nasralah negirao je danas tvrdnje iz Kijeva da ta militantna grupa poslala svoje borce i eksperte da se bore uz Rusiju u ratu u Ukrajini, prenela je libanska televizija Al Majadin.

- Niko iz Hezbolaha, ni borac, a ni stručnjak, nije otišao na ovo ratište, a ni na jedno drugo ratište koje postoji - rekao je Nasralah, prenosi Rojters.

Prošle nedelje, ruski predsednik dao je zeleno svetlo da do 16.000 dobrovoljaca sa Bliskog istoka budu raspoređeni uz ruske snage u Ukrajini.

19:30 Italija zaplenila zgradu ruskog biznismena Mordasova

Italija je zaplenila zgradu na Sardiniji vrednu 105 miliona evra koja je u vlasništvu ruskog bizinismena Alekseja Mordašova, saopšteno je danas iz kancelarije premijera Italije Marija Dragija.

Policija je 4. marta zaplenila njegovu jahtu dugačku 45 metara i vrednu 65 miliona dolara.

19:15 IOM: 6,5 miliona raseljenih i 3,2 miliona izbeglih iz Ukrajine

Agencija Ujedinjenih nacija za migracije (IOM) saopštila je danas da je skoro 6,5 miliona ljudi raseljeno unutar Ukrajine, pored 3,2 miliona koji su već pobegli od ratnih sukoba iz te zemlje.

Procene Međunarodne organizacije za migracije sugerišu da se Ukrajina za samo tri nedelje sukoba ubrzano kreće ka sličnom stepenu raseljavanja kakav je bio u ratu u Siriji, a zbog kojeg je proterano oko 13 miliona ljudi iz svojih domova, prenosi AP.

18:55 Moskva: Uništili smo parkirane ukrajinske avione kod Lavova

Ruska vojska iskoristila je "pametno" oružje kako bi uništila ukrajinske avione parkirane u fabrici za popravke kod Lavova, a takođe je uništila i skladišta municije u blizini Nikolajeva i Voznesenka, izjavio je danas portparol ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov.

- Jutros, 18. marta, dalekometno ''pametno'' oružje pogodilo je nekoliko ukrajinskih vojnih objekata - kazao je Konašenkov.

On je dodao da, kao rezultat, grupa borbenih aviona u fabrici u blizini Lavova i skladišta kod Nikolajeva i Voznesenka su uništeni.

18:20 Putin i Makron razgovarali o Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je večeras telefonom sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom o situaciji u Ukrajini, saopštio je Kremlj.

- Na inicijativu francuske strane, održan je telefonski razgovor predsednika Rusije i Francuske. Razmena mišljenja o situaciji oko Ukrajine se nastavlja - navodi se u saopštenju.

Putin i Makron razgovarali su o pregovorima Moskve i Kijeva, dodaje se.

- Povodom zabrinutosti Emanuela Makrona, ruski predsednik je naglasio da ruske oružane snage koje učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji čine sve što mogu da sačuvaju živote civila - saopštava Kremlj.

18:00 Lukašenko: Ne planiram postavljanje nuklearnog oružja

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je danas da ne planira da postavlja nuklearno oružje u svoju zemlju, izrazivši nadu da se situacija neće toliko pogoršati da bi to učinio.

- Ne planiram da postavljam, proizvodim, stvaram i koristim nuklearno oružje ovde, protiv bilo koga. To nikada nije bilo u planovima beloruskog rukovodstva i u mojim planovima - rekao je Lukašenko u intervjuu za TV kanal TBS.

Odgovarajući na pitanje da li bi u slučaju pogoršanja situacije u Belorusiji biti potrebno raspoređivanje nuklearnog oružja, Lukašenko je izrazio nadu da to neće biti potrebno.

- Ne, mislim da neće doći to takve situacije. Mislim da nisu svi u Americi i na Zapadu poludeli do te mere da bismo ovaj problem rešili nuklearnim oružjem - rekao je beloruski predsednik.

17:30 Kina: Nijedna zemlja ne sme da koristi biološko oružje

Nijednoj zemlji ne bi trebalo pružiti šansu da izvodi istraživanja vezana za biološko oružje ni pod kojim izgovorom, izjavio je danas kineski ambasador u Ujedinjenim nacijama Džang Ðun.

- Kina se snažno protivi razvoju, posedovanju ili korišćenju biološkog ili hemijskog oružja bilo koje zemlje - naveo je Džang tokom sastanka Saveta bezbednosti UN oko ukrajinskog vojnog programa.

16:50 Član ruske delegacije: Moskva i Kijev su na pola puta po pitanju demilitarizacije Ukrajine

Član ruske pregovaračke delegacije Vladimir Medinski rekao je da su neutralni status Ukrajine i njen neulazak u NATO teme oko kojih su Moskva i Kijev maksimalno približili svoje pregovaračke pozicije.

16:40 U Kijevu poginula ukrajinska baletska zvezda

Ukrajinska baletska zvezda Artjom Dacišin preminuo je u četvrtak od rana koje je zadobio tokom ruskog granatiranja, saopštilo je nekoliko njegovih kolega, piše Huffington post.

Dacišin je bio glavni igrač Nacionalne opere Ukrajine u Kijevu.

16:02 Bela kuća: Završen razgovor Bajdena i Si Đinpinga

Razgovor je počeo nešto posle 14 sati, a Bela kuća je oko 16 sati saopštila da je razgovor završen.

16:00 Micotakis: Grčka je spremna da obnovi bombardovano porodilište u Mariupolju

Grčki premijer Kirijakos Micotakis rekao je da je njegova zemlja spremna da obnovi bombardovano porodilište u Mariupolju.

On je u tvitu napisao da je Mariupolj centar grčke manjine u Ukrajini, grad drag njihovim srcima i simbol varvarstva rata.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) 18. март 2022.

15:40 Kijev: Za Rusiju se bori oko 1.000 plaćenika iz Sirije

Ukrajina je danas saopštila da je ruska vojska navodno regrutovala skoro 1.000 plaćenika iz Sirije.

- Ruski okupatori, koji su pretrpeli ogromne gubitke tokom rata, već su regrutovali plaćenike iz trupa pod komandom režima Bašara al-Asada i takozvane vojske Hezbolaha - saopštio je generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

15:30 109 praznih dečjih kolica na trgu u Lavovu u čast poginulih mališana

109 kids. 109 kids have been killed by Russians since the day one of full-scale Russian invasion of Ukraine.



Empty prams on Rynok Square today symbolize the lives of little angels. They are now defending Ukraine’sky instead of decisive actions of the world. pic.twitter.com/x4sIs8fAbh — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) 18. март 2022.

15:05 U sukobima stradalo više od 800 civila

Visoki komesarijat Organizacije Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštio je danas da je najmanje 816 civila poginulo, a 1.333 ranjeno u Ukrajini do 17. marta.

Većina nastradalih su žrtve upotrebe eksplozivnog oružja kao što je granatiranje iz teške artiljerije i višecevnih raketnih sistema, kao i u raketnim i vazdušnim napadima, saopštio je OHCCR. Smatra se da je stvarni broj žrtava znatno veći.

14:30 Počeo razgovor Putina i Si Đinpinga

Bezbedni video poziv američkog predsednika Džoa Bajdena sa kineskim predsednikom Si Đinpingom počeo je u nešto posle 14 časova, potvrdio je zvaničnik Bele kuće.

Kineski državni medij CCTV takođe je izvestio da je razgovor između dva svetska lidera u toku.

14:28 Putin se obraća narodu

14:15 Aerodrom u Mariupolju pod kontrolom DNR

Aerodrom Mariupolj je navodno u potpunosti prešao pod kontrolu snaga Donjecke Narodne Republike.

U centralnom delu grada borbe se nastavljaju, čuju se pucnjava i eksplozije. Glavni putevi koji vode ka centru blokirani su barikadama.

13:56 Baltičke zemlje proterale 10 ruskih diplomata

Letonija, Estonija i Litvanija proterale su 10 ruskih diplomata, saopštili su ministri spoljnih poslova tri baltičke zemlje. Litvanija je proterala četvoro, a Letonija i Estonija po troje ruskih diplomata.

13:54 Putin potpisao ukaz o ekonomskim merama

Predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dekret o dodatnim ekonomskim merama.

13:01 U Donjecku više od 50.000 ljudi nema vodu, grejanje i gas

Više od 50.000 ljudi na teritoriji Donjecka nema vodu, grejanje i gas zbog napada ukrajinskih trupa, saopštio je štab teritorijalne odbrane DNR.

12:20 Kuleba: Zelenski je spreman sutra da sedne sa Putinom

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitri Kuleba rekao je da je ukrajinski predsednik spreman da koliko sutra sedne za pregovarački sto sa Vladimirom Putinom, ukoliko ruski predsednik isto to želi.

12:04 Održana sednica ruskog Saveta za nacionalnu bezbednost

Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije o napretku specijalne operacije Oružanih snaga Rusije u Ukrajini.

- Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj međunarodnoj situaciji, nastavljena je razmena mišljenja o trenutnoj specijalnoj operaciji - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

12:00 Vatrogasci i dalje gase Barabašovo

Vatrogasci u Harkovu i dalje pokušavaju da ugase vatru na pijaci Barabašov, jednoj od najvećih u Evropi.

Prema tvrdnjama ukrajinskih vlasti, vatra je buknula nakon napada ruskih snaga u četvrtak oko 14 časova, a vatrogasci se više od 15 sati bore sa vatrenom stihijom.

11:51 Bugarska proteruje deset ruskih diplomata

Bugarska je proglasila deset ruskih diplomata personama non-grata. Oni imaju 72 sata da napuste zemlju

11:22 Poljska će predložiti mirovnu misiju za Ukrajinu

Poljska će uputiti formalni predlog o mirovnoj misiji za Ukrajinu na sledećem samitu NATO, objavio je danas poljski premijer Mateuš Moravjecki.

11:10 Kuleba: Spreman sam da pregovaram sa Lavrovom

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba rekao je da je spreman da detaljno pregovara sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovom.

On je Lavrova nazvao najiskusnijim diplomatom na svetu.

11:05 Patrijarh Kiril razgovarao sa papom

Patrijarh Kiril je rekao da je razgovarao sa papom Franjom.

On smatra da će razgovor pomoći da se razvije zajednički pristup razvoju situacije u Ukrajini.

10:30 Putin: "Kijev bi da odugovlači"

Predsednik Rusije razgovorao je sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcu i rekao mu da Kijev pokušava da "odugovlači razgovore".

- Kijev bi da prolongira razgovore postavljajući nove, nerealne zahteve - rekao je Putin.

10:12 Lavrov: Sankcije zapada nas samo jačaju

Ruski šef diplomatije je rekao da su sankcije koje Zapad uvodi uvek jačale Rusiju.

09:56 Kina se oglasila uoči razgovora Bajdena i Si Đinpinga

Kina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet svih zemalja, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Džao Liđijan novinarima u Pekingu nekoliko sati uoči razgovora kineskog i američkog predsednika.

08:30 Zašto Bajden i Si pričaju baš sada i šta možemo očekivati od tog razgovora?

07:48 Eksplozije odjekuju i u Kijevu

U severnim delovima Kijeva čuju se eksplozije, a nad gradom se nadvio dim. Za sada nema zvaničnih potvrda u napadu. Sirene odjekuju u gradu jutros od 5.30

07:13 Rusija ponovo traži sednicu SB UN o biolaboratorijama u Ukrajini

Rusija će zatražiti hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na temu američkih bioloških laboratorija u Ukrajini, a u vezi sa novootkrivenim podacima, rekao je u četvrtak na sastanku Saveta bezbednosti UN stalni predstavnik Ruske Federacije pri toj organizaciji Vasilij Nebenzja.

- U petak ćemo zatražiti hitan sastanak kako bismo ponovo razgovarali o temi američkih bioloških laboratorija u Ukrajini, uzimajući u obzir nova dokumenta do kojih smo došli tokom specijalne vojne operacije - rekao je Nebenzja.

07:10 Zelenski nominovan za Nobela

Evropski parlamentarci nominovali su ukrajinskog predsednika za Nobelovu nagradu za mir

06:50 Ukrajinci srušili 14 ruskih letelica

Ukrajinske vlasti tvrde da su u četvrtak srušile 14 ruskih letelica, među kojima su 7 aviona, jedan helikopter i tri drona

06:36 Nastavljena evakuacija iz Kijeva

Više od 1.000 ljudi je u noći između četvrtka i petka evakuisano iz Kijeva. Ukrajinske vlasti navode da su evakuisani sada na bezbednom.

06:35 Četvoro civila stradalo u Donjecku

Rusija saopštila da je četvoro civila stradalo u napadu ukrajinskih snaga u Donjecku

06:32 Novi Zeland uveo sankcije Putinu

Novi Zeland uveo je sankcije ruskom predsedniku. Na listi se nalazi još 12 zvaničnika, članova Saveta za nacionalnu bezbednost.

Early morning Lviv. Smoke coming from west - in direction of airport. pic.twitter.com/n8OqUC4WEQ — James Reynolds (@jamesbbcnews) 18. март 2022.

06:25 Eksplozije u Lavovu

Sirene za vazdušnu opasnu čuju se od jutros u Lavovu, a kako javljaju mediji, u gradu je odjeknulo više eksplozija.

Na društvenim mrežama javljaju da je primećen dim kod aerodroma u tom gradu.

