POŽARI DIVLJAJU SIBIROM: Stradalo najmanje 10 ljudi, oštećeno stotine zgrada i kuća!

Stotine vatrogasaca pokušavaju da obuzdaju požar, koji je retka pojava u tom regionu tokom maja, a podstaknut je nedostatkom kiše i jakim vetrovima, javila je agencija AFP pozivajući se na lokalne zvaničnike.

U Krasnojarskom regionu najmanje pet osoba je izgubilo život u požarima koji su oštetili oko 450 domova, saopštile su lokalne vlasti, proglašavajući vanredno stanje.

U regionu Kemerovo tri osobe nađene su mrtve u izgoreloj kući, a dve osobe poginule su Omskoj oblasti.

„Gašenje je komplikovano meteorološkim uslovima – jaki vetrovi raspiruju vatru i sprečavaju da se ugasi“, saopštilo je na Telegramu regionalno ministarstvo za vanredne situacije u Krasnojarsku.

Guverner Aleksander Us rekao je da je oluja brzinom do 40 metara u sekundi srušila drveće i dalekovode u velikim delovima Krasnojarskog regiona, što je izazvalo požare za koje vlasti kažu da se bori 300 vatrogasaca uz podršku 90 vozila.

"Pozvali smo pomoć sa susednih teritorija, ali smo svesni da to u najboljem slučaju neće stići nekoliko sati“, rekao je Us, naglasivši da se otvaraju privremena skloništa za ljude u najteže pogođenim područjima.

