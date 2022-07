UŽAS U PROGRAMU UŽIVO: Pričala o Putinu kad su se začuli PRASAK I LOMLJAVA! Prekinuta debata kandidata za premijera u Britaniji (VIDEO)

Debata između preostala dva kandidata u trci za lidera konzervativaca i naslednika britanskog premijera Borisa Džonsona, ministarke spoljnih poslova Liz Tras i bivšeg ministra finansija Rišija Sunaka, prekinuta je nakon što se iznenada čula lomljava u studiju u kom su gostovali.

Ceo incident dogodio se u trenutku kada su kandidati odgovarali na pitanje o predstojećoj zimi i energentima.

Sunak je na pitanje da li ima petlju da se suprotstavi Vladimiru Putinu ukoliko on reši da prekine isporuke gasa, odmah odgovorio potvrdno.

Voditelj je zatim pitao Liz Tras kako će ubediti ljude da je podrže, kada je cena suprotstavljanja Putinu veoma visoka.

BREAKING: Live UK TV debate between contenders to become Prime Minister goes off air after incident in the TV studio pic.twitter.com/FEBPniFg33