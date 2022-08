ČUDO NEVIĐENO! Žena doživela srčani udar u snu, a onda je MAČAK upao u sobu i spasio je

Žena se probudila oblivena znojem sa jakim bolom u grudima.

Mačak iz Engleske proglašen je herojem nakon što je spasio život svojoj vlasnici udarajući je šapama po grudima kako bi je probudila posle srčanog udara.

Sem Felsted iz Notingema spavala je kada ju je njen sedmogodišnji mačak Bili probudio u 4.30 ujutro. Shvatila je da ne može da se pomera i osetila probadajući bol sa desne strane.

Doktori su joj rekli da je imala srčani udar u snu, a ona veruje da joj je Bili spasao život.

– Bila sam pomalo šokirana. Legla sam u krevet i osećala sam se dobro. Čak sam bila napolju sa psima, nisam se osećala bolesno, niti sam imala bilo kakve bolove. Odjednom sam se probudila u ranim jutarnjim satima oblivena znojem i nisam mogla da se pomerim – rekla je žena za Dejli mejl.

Ona je dodala da joj je Bili stajao na grudima i lupkao je, dok joj je mjaukao direktno na uvo.

– On to inače ne radi, spava po ceo dan i noć, to je njegov život. Ne bi me ostavio – priseća se vlasnica ljubimca.

Sem je rekla da njen budilnik nije treba da se aktivira još dva sata.

– Nikad me nije probudio do prethodne noći, nikad me ne uznemirava. Ne budi me ni za hranu. I moja majka je bila prilično šokirana. Rekla sam joj da me je probudio, a ona je bila još više šokirana. Nisam čula da mačke to rade. Svejedno mi je drago što me je probudio. Ko zna da li bih ikada ustala bez njega, moglo je i gore da se završi – kazala je Sem.

Andy Vermaut shares:'My cat saved my life when I had a heart attack': Billy the cat woke up his owner Sam Felstead by jumping on her and meowing. https://t.co/BbAFoaCL5b Thank you pic.twitter.com/KBuEKFFt9f — Andy Vermaut (@AndyVermaut) 17. август 2022.



Lekari su rekli da su njene arterije bili začepljene što je izazvalo srčani udar. Kada se Sem vratila kući nakon što je provela tri dana u bolnici, delovalo je da Biliju to nije smetalo.

– Potpuno me je ignorisao. On je sada isti kao ranije, samo pokušavam da mu pružim malo više ljubavi – rekla je.

Ekspert za ponašanje mačaka Lusi Hojl rekla je za BBC da je Bili možda primetio fiziološke ili promene u ponašanju vlasnice, što ga je učinilo nervoznim.

– Može biti da je činjenica da je skočio na nju i mjaukao znak njegove anksioznosti. Verujem da joj je on verovatno spasio život, jer joj je to omogućilo da dobije medicinsku pomoć, ali ne bih mogla da kažem da je to uradio namerno. On je reagovao na situaciju – rekla je ona.

