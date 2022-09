ŠVAJCARSKA PREDUZELA DRASTIČNE MERE I ZAPRETILA GRAĐANIMA: I tri godine zatvora za one kojima je u kući više od 19 stepeni

Švajcarska vlada preduzela je drastične korake da ublaži energetsku krizu koja je zahvatila Evropu, prenosi lokalni list Blik. Oni koji ove zime prekrše vladine propise o grejanju mogli bi biti kažnjeni novčanom kaznom ili čak zatvorom.

Prema pravilima uvedenim novom uredbom vlade, zgrade sa sistemima za grejanje na gas mogu da zagrevaju prostorije samo do 19 stepeni. Topla voda može da se zagreje samo do 60 stepeni, a dodatna grejna tela su zabranjena.

Komunalna i druga preduzeća koja namerno prekoračuju svoje gasne kvote verovatno će se suočiti sa još oštrijim kaznama, navodi se u članku. Vlada, međutim, navodi da ne planira da pošalje policajca u svaku kuću.

- Mi nismo policijska država - rekao je ministar ekonomije Gaj Parmelin na konferenciji za novinare prošle nedelje. On je, međutim, dodao da su moguće "provere na licu mesta" od strane organa za sprovođenje zakona.

Švajcarski kantoni sada imaju rok do 22. septembra da dostave sugestije i zabrinutosti u vezi sa vladinim nacrtom uredbe.

Zapadne sankcije uvedene Rusiji kao odgovor na vojnu operaciju Moskve u Ukrajini dovele su do rekordnog porasta cena gasa i povećanja ukupne inflacije, prenosi RT.

LJudi koji prekrše pravila mogu se suočiti sa kaznom do 180 dnevnih kaznenih jedinica ili završiti iza rešetaka na tri godine, navodi Blik.

Dnevni iznos u ovom slučaju može da bude između 30 i 3.000 švajcarskih franaka, u zavisnosti od težine prekršaja i ekonomskih okolnosti počinioca, dodaje Blik.

