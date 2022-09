SMRT RUSKOG BIZNIMENA POD VELOM MISTERIJE: Glavni Putinov čovek za Arktik pao sa broda u punoj brzini

Ivan Pečorin (39), generalni direktor Korporacije za razvoj dalekog istoka i Arktika, navodno je pao s broda u punoj brzini i poginuo u subotu u blizini Ruskog ostrva u Japanskom moru, blizu Vladivostoka na krajnjem istoku Rusije.

Prema podacima iz Komsomolske Pravde, Pečorin je kao jedan od Putinovih ljudi radio na modernizaciji avijacije u istočnoj Rusiji i na istraživanju resursa na Arktiku, u trenutku kada je zemlja suočena sa oštrim sankcijama.

Pečorin je posljednji javni nastup imao na Istočnom ekonomskom forumu, održanom od 5. do 8. septembra u Vladivostoku. Dejli mejl je preneo da je Pečorin imao izlaganje pod naslovom "Svako ima svoj put: Logistika promenjenog sveta."

Njegova smrt usledila je nakon smrti bivšeg izvršnog direktora iste korporacije, Igora Nosova (43), koji je iznenada preminuo u februaru, navodno od moždanog udara.

Ivan Pechorin, director of the aviation industry of the Corporation for the Development of the Far East and the Arctic, died in Russia. According to the official version of the Russian police, he fell from the boat at full speed. pic.twitter.com/aDEXCWZRgb