STIŽU REAKCIJE NA PUTINOVO OBRAĆANJE - Zastrašujuće pretnje! Delimična mobilizacija je dalja eskalacija sukoba u Ukrajini

Podoljak smatra da se rat u Ukrajini ne odvija prema planu Moskve.

On je u poruci Rojtersu rekao da ruski predsednik Vladimir Putin pokušava da prebaci ma Zapad krivicu za otpočinjanje "ničim izazvanog rata" i za pogoršanje ekonomske situacije u Rusiji.

210th day of the "three-day war". Russians who demanded the destruction of 🇺🇦 ended up getting:



1. Mobilization.

2. Closed borders, blocking of bank accounts.

3. Prison for desertion.



Everything is still according to the plan, right? Life has a great sense of humor.