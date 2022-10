KAD PREDSEDNIK SAD-a OPSUJE: Na mrežama se pojavio snimak Bajdena kako razgovara sa gradonačelnikom Fort Majersa! (VIDEO)

Predsednik Sjedinjenih Država sastao se juče sa gradonačelnikom Fort Majers Biča Rejem Marfijem i u jednom trenutku je rekao: „Niko se ne zaj***ava sa nekim po imenu Bajden“.

"Potpuno ste u pravu“, dodao je gradonačelnik. Još se ne zna o čemu su razgovarali, ali je snimak ubrzo postao hit na društvenim mrežama. Do sada ga je pogledalo milion ljudi.

