SJEDINJENE DRŽAVE PONOVO POGODILA SNEŽNA MEĆAVA: Otkazano hiljade letova, više od 100.000 ljudi bez struje - ŠOK PRIZORI! (VIDEO)

Izdata su zimska upozorenja za oblast koja se proteže od zapadne granice Teksasa sa Meksikom preko Oklahome, Arkanzasa i Luizijane do zapadnog Tenesija i severnog Misisipija. Padavine, uključujući ledenu kišu i susnežicu, padale su u sredu u mnogim oblastima tokom celog dana, saopštili su meteorolozi.



Do srede u podne, u Sjedinjenim Državama je otkazano 2.300 letova, tri četvrtine letova sa aerodroma Dalas-Fort Vort i više od dve trećine letova sa aerodroma Dalas Lav Fild.

Very treacherous travel conditions especially on elevated surfaces with pure freezing rain in Downtown Dallas! @accuweather pic.twitter.com/1xLBJpjukM

Mnogi letovi su takođe otkazani na drugim aerodromima, uključujući San Antonio, glavni grad Teksasa Ostin i Nešvil u Tenesiju. U utorak je već otkazano 2.000 letova, a u ponedeljak 1.100.

Oluja je sprečila Detroit Pistonse da odlete kući posle utakmice u ponedeljak protiv Dalas Maveriksa, a NBA je odložila domaću utakmicu Pistonsa protiv Vašington Vizardsa u sredu uveče.

Not worth driving in Dallas this week because idiots like this are smashing into EVERYTHING pic.twitter.com/B7cW4NPHEQ