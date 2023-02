VAGONI-CISTERNE PUNI HLORA ISKLIZNULI SA ŠINA I UDARILI U BANZINSKU PUMPU: Stravična eksplozija u Ohaju, naređena evakuacija

Prema prvim informacijama do nesreće je došlo istočno od Pitsburga, kada je teretna kompozicija sa 100 vagona-cisterni iskliznula iz šina, a zatim udarila u benzinsku pumpu, kada je došlo do stravične eksplozije i požara.

Vatrogasci i policija naredili su evakuaciji stanovnika u krugu od 2 kilometra od mesta eksplozije.

Za sada nema informacija o stradalima i povređenima.



🚨#BREAKING: Train derailment sparks massive explosion⁰⁰📌#EastPalestine | #Ohio



Currently, multiple emergency crews are responding to reports of a major fire caused by a tanker train derailment leading to multiple explosions. All residents nearby are now being evacuated pic.twitter.com/LUWqegoQnn